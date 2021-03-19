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رئيس لقاحات "أكسفورد": نحن نحارب الفيروس وليس اللقاحات

الجمعة 19/مارس/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال أندرو بولارد، الذي يدير مجموعة "أكسفورد" للقاحات، إنه مطمئن لأن أنظمة مراقبة السلامة أكدت فعاليتها بعد أن دعم الاتحاد الأوروبي والمنظمون البريطانيون لقاح "أسترازينيكا".

 

ولفت بولارد إلى أن "ما يجب أن نركز عليه الآن هو أن هذا مطمئن بشكل لا يصدق.. العمليات تعمل ومراقبة السلامة التي نتوقعها جميعا من سلطاتنا تحدث"، مشددا على "أننا بحاجة لمواصلة مراقبة السلامة، لكن في النهاية نحن نحارب الفيروس وليس اللقاحات".

 

وسبق أن علقت مجموعة دول تابعة للاتحاد الأوروبي، بينها فرنسا وألمانيا والنمسا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا، اعتماد لقاح "أسترازينيكا" الذي تنتجه مجموعة "أكسفورد" بالتعاون مع السويد، على خلفية معلومات تفيد بأثار جانبية محتملة متعلقة بجلطات دموية مكتشفة لدى المطعمين بهذا اللقاح.

 

وفي ظل هذه التطورات قالت لجنة سلامة اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية إن جدوى استخدام لقاح "أسترازينيكا" تفوق مخاطره، وأوصت باستمرار التطعيم به.

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