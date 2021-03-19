نجم مان يونايتد السابق يوجه رسالة لـ"رونالدو"

وجه البلغاري، ديمتار برباتوف، الزميل الأسبق لكريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، بعدم العودة إلى صفوف ريال مدريد الإسباني مرة أخرى، خلال الفترة المقبلة.





وارتبطا ا سم كريستيانو رونالدو بالعودة إلى ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما ودع يوفنتوس بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر على يد فريق بورتو البرتغالي.





وقال برباتوف في تصريحات نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية: "كريستيانو مُتعطش دائمًا للتغلب على التحديات الجديدة، لكنه يرغب في تحديات مُختلفة وشيء لم يفعله أحد من قبل، هذا ما يحفزه".





وتابع: "العودة إلى بيئة آمنة ومكان تعرفه بالفعل يمثل تحديًا أيضًا، لكنني أعتقد أن ذلك ربما شيء لا يرغب رونالدو في القيام به الآن".





وواصل: "بالطبع سيكون الأمر رائعًا لريال مدريد، إذا عاد كريستيانو رونالدو مرة أخرى، سيكون أمرًا رائعًا للصحافة والنادي وسيكون محط اهتمام اللاعبين الكبار".





وأتم: "لكن لا توجد جدوى دائمًا من العودة إلى حيث انتصرت، وفي رأيي لا أعتقد أن رونالدو سيعود".



