Advertisements

نجم مان يونايتد السابق يوجه رسالة لـ"رونالدو"

الجمعة 19/مارس/2021 - 03:27 م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
محمد الدمتناوي
Advertisements
وجه البلغاري، ديمتار برباتوف، الزميل الأسبق لكريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، بعدم العودة إلى صفوف ريال مدريد الإسباني مرة أخرى، خلال الفترة المقبلة.

وارتبطا اسم كريستيانو رونالدو بالعودة إلى ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما ودع يوفنتوس بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر على يد فريق بورتو البرتغالي.

وقال برباتوف في تصريحات نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية: "كريستيانو مُتعطش دائمًا للتغلب على التحديات الجديدة، لكنه يرغب في تحديات مُختلفة وشيء لم يفعله أحد من قبل، هذا ما يحفزه".

وتابع: "العودة إلى بيئة آمنة ومكان تعرفه بالفعل يمثل تحديًا أيضًا، لكنني أعتقد أن ذلك ربما شيء لا يرغب رونالدو في القيام به الآن".

وواصل: "بالطبع سيكون الأمر رائعًا لريال مدريد، إذا عاد كريستيانو رونالدو مرة أخرى، سيكون أمرًا رائعًا للصحافة والنادي وسيكون محط اهتمام اللاعبين الكبار".

وأتم: "لكن لا توجد جدوى دائمًا من العودة إلى حيث انتصرت، وفي رأيي لا أعتقد أن رونالدو سيعود".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كريستيانو برباتوف

أخبار تهمك

فرجاني يقترب من الرحيل.. كارتيرون يطلب استعادة نجم الزمالك

منذ ساعة الا ربع

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مواجهات دور الثمانية

منذ ساعة و نصف

نجم مان يونايتد السابق يوجه رسالة لـ"رونالدو"

منذ أقل من ساعة

عاجل- تعرف على مواجهات ربع نهائي الدوري الأوروبي

منذ ساعة و 12 دقيقة

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 22 ساعة

موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 9 دقيقة

بعد وقوعه أمام ريال مدريد.. كشف حساب ليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. أرسنال يواجه قاهر الثعالب في ربع نهائي الدوري الأوروبي

منذ أقل من ساعتين

أسطورة جنوب إفريقيا يوجه نصيحة إلى محمد صلاح بشأن مستقبله

منذ أقل من نصف ساعة

كشف حساب بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا قبل مواجهة سان جيرمان في دور الثمانية

منذ نصف ساعة

الطبيب الذي فقد بصره يكشف تفاصيل حواره مع الرئيس (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح مهم من رئيس الوزراء بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة سارة في الأهلي.. موسيماني يستعيد سلاحا مميزا

منذ أقل من ساعتين

مواعيد مباريات دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 28 دقيقة

ليفربول في مواجهة نارية أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 47 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:03 م

عاجل- تعرف على مواجهات ربع نهائي الدوري الأوروبي

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

01:18 م

مواعيد مباريات دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

01:47 م

بعد وقوعه أمام ريال مدريد.. كشف حساب ليفربول في دوري أبطال أوروبا

01:52 م

فرجاني يقترب من الرحيل.. كارتيرون يطلب استعادة نجم الزمالك

03:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار