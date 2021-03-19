Advertisements

فرجاني يقترب من الرحيل.. كارتيرون يطلب استعادة نجم الزمالك

الجمعة 19/مارس/2021 - 03:30 م
كارتيرون
كارتيرون
الفجر الرياضي
Advertisements
طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك إعادة ثنائي الفريق المعار وذلك في خطوة أولية تحسبا لرحيل فرجاني ساسي.

وكشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بعودة رزاق سيسيه ومحمد أوناجم إلى الفريق.

وأكد عمر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن كارتيرون يرغب في عودة أوناجم وسيسيه ويعتبر أن الثنائي مكسب كبير للفريق.

وأشار إلى أن عودتهما ستكون على حساب الثنائي التونسي فرجاني ساسي وحمزة المثلوثي.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كارتيرون فرجاني رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

فرجاني يقترب من الرحيل.. كارتيرون يطلب استعادة نجم الزمالك

منذ 40 دقيقة

ليس غلق القنوات فقط.. 3 صدمات للإخوان في تركيا

منذ ساعتين

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مواجهات دور الثمانية

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 52 دقيقة

الطبيب الذي فقد بصره يكشف تفاصيل حواره مع الرئيس (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 22 ساعة

ليفربول في مواجهة نارية أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 42 دقيقة

مواعيد مباريات دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 23 دقيقة

تصريح مهم من رئيس الوزراء بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

بعد وقوعه أمام ريال مدريد.. كشف حساب ليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

مفاجأة سارة في الأهلي.. موسيماني يستعيد سلاحا مميزا

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

عاجل- تعرف على مواجهات ربع نهائي الدوري الأوروبي

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. أرسنال يواجه قاهر الثعالب في ربع نهائي الدوري الأوروبي

منذ أقل من ساعتين

كشف حساب بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا قبل مواجهة سان جيرمان في دور الثمانية

منذ أقل من نصف ساعة

نجم مان يونايتد السابق يوجه رسالة لـ"رونالدو"

منذ 43 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:03 م

عاجل- تعرف على مواجهات ربع نهائي الدوري الأوروبي

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

01:18 م

مواعيد مباريات دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

01:47 م

بعد وقوعه أمام ريال مدريد.. كشف حساب ليفربول في دوري أبطال أوروبا

01:52 م

فرجاني يقترب من الرحيل.. كارتيرون يطلب استعادة نجم الزمالك

03:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار