فرجاني يقترب من الرحيل.. كارتيرون يطلب استعادة نجم الزمالك

طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك إعادة ثنائي الفريق المعار وذلك في خطوة أولية تحسبا لرحيل فرجاني ساسي.





وكشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بعودة رزاق سيسيه ومحمد أوناجم إلى الفريق.





وأكد عمر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن كارتيرون يرغب في عودة أوناجم وسيسيه ويعتبر أن الثنائي مكسب كبير للفريق.





وأشار إلى أن عودتهما ستكون على حساب الثنائي التونسي فرجاني ساسي وحمزة المثلوثي.







