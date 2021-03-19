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أهالي بني سويف يستوقفون المحافظ عقب صلاة الجمعة لعرض مطالبهم (صور)

الجمعة 19/مارس/2021 - 03:38 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أستوقف عدد من أهالي محافظ بني سويف المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، عقب ادائه صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز، لعرض مشاكلهم ومطالبهم، موجهًا بسرعة دراستها والعمل على تلبية إحتياجاتهم في حدوج الإمكانيات المتاحة.

جاء ذلك اثناء خروج المحافظ من مسجد عمر بن عبد العزيز، عقب ادائه صلاة الجمعة، في حضور اللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف،والشيخ عمر الناضوري مدير أوقاف البندر، المستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة المسجد، وجمعً من أهالي المحافظة.

خطبة الجمعة

وألقى خطبة الجمعة الشيخ أحمد عبد العال إمام وخطيب مسجد عمر بن عبد العزيز، وأكد خلالها أن للحق تطبيقات والتي تدرج من القريب والأقرب إلى الحق، مشيرا إلى أن الحق اسم من أسماء الله سبحانه وتعالي فهو الحق وكل معبود دونه باطل فالله "عز وجل" هو الحق في ذاته وصفاته. فهو واجب الوجود وكامل الصفات.

الحق في القرآن

وقد تناولت خطبة الجمعة موضوع "الحق في القرآن الكريم وتطبيقاته في حياتنا" والتي ركزت على ثلاثة عناصر أساسية وهي: الحق كما جاء في القرآن والسنة، والحقوق التي يجب صيانتها، ووسائل الثبات على الحق، والتي أكد خلالها على أن الحقوق مصانة في الإسلام، وأن المؤمن الحق هو من عرف الحق واتبعه والتزم به وصانه، فما بعث الله الرسل وأنزل الكتب إلا لإحقاق الحق وإقراره وإقامة العدل ومنع التعدى على الحقوق.

اجراءات كورونا

وشهدت إقامة شعائر صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز التزام بضوابط وزارة الأوقاف وتطبيق التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية، للحد من إتشار عدوى فيروس كورونا، خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات والحفاظ على تحقيق التباعد بين المصلين.

طلبات التصالح

وفي سياق آخر، صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن إجمالي عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء المقدَّمة حتى أمس بلغ 127 ألفًا و915 طلبًا على مستوى المحافظة.

مشيرًا إلى أنه وجَّه رؤساء المدن باستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك على ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمد فترة تلقى الطلبات حتى 31 مارس الجاري طبقًا لقانون التصالح، والذي تضمن قيام المواطن بدفع قيمة 35% من قيمة التصالح "جدية" إذا ما تم السداد خلال فبراير الماضي، تزيد إلى 40% حال السداد خلال مارس الحالي، فيما كان يتم دفع نسبة 30% ممن قاموا بالسداد خلال شهر يناير 2021م.

محافظ بني سويف

وأكد محافظ بني سويف، على استمرار تقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشارعدوى كورونا، واستمرار تنفيذ اعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.

المراكز التكنولوجية

ووجَّه المحافظ مسئولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدَّمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.

أهالي بني سويف يستوقفون المحافظ عقب صلاة الجمعة لعرض مطالبهم (صور)
أهالي بني سويف يستوقفون المحافظ عقب صلاة الجمعة لعرض مطالبهم (صور)
أهالي بني سويف يستوقفون المحافظ عقب صلاة الجمعة لعرض مطالبهم (صور)
أهالي بني سويف يستوقفون المحافظ عقب صلاة الجمعة لعرض مطالبهم (صور)
أهالي بني سويف يستوقفون المحافظ عقب صلاة الجمعة لعرض مطالبهم (صور)
أهالي بني سويف يستوقفون المحافظ عقب صلاة الجمعة لعرض مطالبهم (صور)
أهالي بني سويف يستوقفون المحافظ عقب صلاة الجمعة لعرض مطالبهم (صور)
أهالي بني سويف يستوقفون المحافظ عقب صلاة الجمعة لعرض مطالبهم (صور)
أهالي بني سويف يستوقفون المحافظ عقب صلاة الجمعة لعرض مطالبهم (صور)
أهالي بني سويف يستوقفون المحافظ عقب صلاة الجمعة لعرض مطالبهم (صور)

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