"قتلت زوجها ومرات عشيقها".. لغز العثور على جثة بالقرب من الطريق الدائري

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات العثور على جثة سيدة ملقاة بالطريق الدائري بمنطقة الطالبية، غربي محافظة الجيزة، إذ تبين أن صديقتها وراء قتلها لوجود علاقة غير شرعية مع زوجها.







وورد إخطارًا للواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة من الرائد إسلام السيد رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بتلقيه إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور علي جثة خادمة 38 سنة خلف السور الجانبي بالطريق الدائري دائرة القسم.









شكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة صديقتها خادمة، عمرها 31 سنة مقيمة بدائرة القسم الطالبية.





وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها بمأمورية برئاسة قطاع الامن العام، وبرئاسة العقيد محمد أمين مفتش مباحث غرب الجيزة والمقدم مصطفى كمال وكيل الفرقة، أسفرت عن ضبطها، وبمناقشتها أقرت خلال التحقيقات بقتلها المجني عليها وقررت بإرتباطها والمجني عليها بعلاقة صداقة شملت زوجيهما وخلال ذلك إرتبطت بعلاقة بزوج المجني عليها عامل 41 سنة مقيم بدائرة قسم العمرانية وإتفقا علي التخلص من زوجيهما ليتزوجا وفـي سبيل ذلك قام زوج المجني عليها بإحضار (أقراص لحفظ الغلال ) وسلمهالها فقامت بدسها لزوجها شيف، عمره 57 سنة، فـي مشروب أدي إلي وفاته واتخذت إجراءات الوفاة بصورة طبيعية.









وأضافت المتهمة أنه عقب ذلك طالبت زوج المجني عليها بتنفيذ إتفاقهما ونظرًا لمماطلته لها فعقدت العزم علي الانتقام منه بقتل زوجته واستدرجتها لشقتها الغير معلومة للمجني عليها بزعم تنظيفها وما أن وصلت فباغتتها بالضرب باستخدام حجر، أعدته مسبقا حتي فارقت الحياة ووضعت المجني عليها بحقيبة سفر كبيرة، وإستعانت بسيارة تاكسي في نقلها لمكان العثور وتركت الجثة بالمكان وانصرفت.







وتمكنت القوات من ضبط زوج المجني عليها وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.



