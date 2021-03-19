Advertisements

"قتلت زوجها ومرات عشيقها".. لغز العثور على جثة بالقرب من الطريق الدائري

الجمعة 19/مارس/2021 - 03:39 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات العثور على جثة سيدة ملقاة بالطريق الدائري بمنطقة الطالبية، غربي محافظة الجيزة، إذ تبين أن صديقتها وراء قتلها لوجود علاقة غير شرعية مع زوجها.



وورد إخطارًا للواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة من الرائد إسلام السيد رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بتلقيه إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور علي جثة خادمة 38 سنة خلف السور الجانبي بالطريق الدائري دائرة القسم.




شكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة صديقتها خادمة، عمرها 31 سنة مقيمة بدائرة القسم الطالبية.


وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها بمأمورية برئاسة قطاع الامن العام، وبرئاسة العقيد محمد أمين مفتش مباحث غرب الجيزة والمقدم مصطفى كمال وكيل الفرقة، أسفرت عن ضبطها، وبمناقشتها أقرت خلال التحقيقات بقتلها المجني عليها وقررت بإرتباطها والمجني عليها بعلاقة صداقة شملت زوجيهما وخلال ذلك إرتبطت بعلاقة بزوج المجني عليها عامل 41 سنة مقيم بدائرة قسم العمرانية وإتفقا علي التخلص من زوجيهما ليتزوجا وفـي سبيل ذلك قام زوج المجني عليها بإحضار (أقراص لحفظ الغلال ) وسلمهالها فقامت بدسها لزوجها شيف، عمره 57 سنة، فـي مشروب أدي إلي وفاته واتخذت إجراءات الوفاة بصورة طبيعية.




وأضافت المتهمة أنه عقب ذلك طالبت زوج المجني عليها بتنفيذ إتفاقهما ونظرًا لمماطلته لها فعقدت العزم علي الانتقام منه بقتل زوجته واستدرجتها لشقتها الغير معلومة للمجني عليها بزعم تنظيفها وما أن وصلت فباغتتها بالضرب باستخدام حجر، أعدته مسبقا حتي فارقت الحياة ووضعت المجني عليها بحقيبة سفر كبيرة، وإستعانت بسيارة تاكسي في نقلها لمكان العثور وتركت الجثة بالمكان وانصرفت.



وتمكنت القوات من ضبط زوج المجني عليها وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

أخبار تهمك

مفاجأة سارة في الأهلي.. موسيماني يستعيد سلاحا مميزا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أرسنال يواجه قاهر الثعالب في ربع نهائي الدوري الأوروبي

منذ أقل من ساعتين

مواعيد مباريات دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

فرجاني يقترب من الرحيل.. كارتيرون يطلب استعادة نجم الزمالك

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

نجم مان يونايتد السابق يوجه رسالة لـ"رونالدو"

منذ ساعة الا ربع

كشف حساب بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا قبل مواجهة سان جيرمان في دور الثمانية

منذ نصف ساعة

بعد وقوعه أمام ريال مدريد.. كشف حساب ليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

ليفربول في مواجهة نارية أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 46 دقيقة

موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 8 دقيقة

الطبيب الذي فقد بصره يكشف تفاصيل حواره مع الرئيس (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

أسطورة جنوب إفريقيا يوجه نصيحة إلى محمد صلاح بشأن مستقبله

منذ أقل من نصف ساعة

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مواجهات دور الثمانية

منذ ساعة و نصف

تصريح مهم من رئيس الوزراء بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- تعرف على مواجهات ربع نهائي الدوري الأوروبي

منذ ساعة و 11 دقيقة

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:03 م

عاجل- تعرف على مواجهات ربع نهائي الدوري الأوروبي

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

01:18 م

مواعيد مباريات دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

01:47 م

بعد وقوعه أمام ريال مدريد.. كشف حساب ليفربول في دوري أبطال أوروبا

01:52 م

فرجاني يقترب من الرحيل.. كارتيرون يطلب استعادة نجم الزمالك

03:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار