Advertisements

مفاجأة.. ترامب جونيور يبيع قصره بـ8.14 مليون دولار

الجمعة 19/مارس/2021 - 03:45 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

حقق دونالد ترامب جونيور (الأبن) ربحا كبيرا قدره 3.6 مليون دولار، بعد أن باع قصره الهامبتونز، مقابل 8.14 مليون دولار، بعد أقل من عامين من شرائه مقابل 4.495 مليون دولار.

 

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن ترامب جونيور وصديقته كيمبرلي جيلفويل سينضمان إلى أفراد عائلة ترامب، في فلوريدا.

 

ووفقا لصحيفة "نيويورك بوست"، لم يتم إدراج بيع منزل هامبتنز علنا، لذلك جرى بيعه بسرعة، ولم يتم الكشف عن هوية مشتري العقار.

 

ويقع القصر، الذي تبلغ مساحته 9200 قدم مربع والمكون من سبع غرف نوم، على مساحة 3.9 فدان، ويضم مسبح "جاكوزي" ومنتجعا صحيا وشلالا، ويقع على مسافة قريبة من الشاطئ المحلي والمطاعم والمحلات التجارية الراقية.

 

وبحسب المعلومات فإن ترامب الأبن وصديقته يبحثان عن منزل على بعد 80 ميلا من ميامي، حيث أقامت إيفانكا منزلها مع زوجها جاريد كوشنر وأطفالهما الثلاثة، بينما يقيم الرئيس السابق دونالد ترامب في منتجع "مار إيه لاغو" في فلوريدا بعد انتهاء ولايته في يناير الماضي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قصر ترامب جونيور ديلي ميل ترامب جونيور

أخبار تهمك

مفاجأة سارة في الأهلي.. موسيماني يستعيد سلاحا مميزا

منذ أقل من ساعتين

بعد وقوعه أمام ريال مدريد.. كشف حساب ليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

نجم مان يونايتد السابق يوجه رسالة لـ"رونالدو"

منذ ساعة الا ربع

مواعيد مباريات دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

ليس غلق القنوات فقط.. 3 صدمات للإخوان في تركيا

منذ ساعتين

فرجاني يقترب من الرحيل.. كارتيرون يطلب استعادة نجم الزمالك

منذ 41 دقيقة

عاجل.. أرسنال يواجه قاهر الثعالب في ربع نهائي الدوري الأوروبي

منذ أقل من ساعتين

الطبيب الذي فقد بصره يكشف تفاصيل حواره مع الرئيس (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- تعرف على مواجهات ربع نهائي الدوري الأوروبي

منذ ساعة و 8 دقيقة

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مواجهات دور الثمانية

منذ ساعة و 26 دقيقة

موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

تصريح مهم من رئيس الوزراء بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 52 دقيقة

كشف حساب بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا قبل مواجهة سان جيرمان في دور الثمانية

منذ أقل من نصف ساعة

ليفربول في مواجهة نارية أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

موضوعات متعلقة

حفيدة ترامب تفاجئ إيفانكا بهدية غير متوقعة في عيد ميلادها الـ37

دخل إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر يتراجع.. كم كان وكم أصبح؟

شاهد.. رقصة إيفانكا ترامب بأحد الأسواق في باراجواي

نجل ترامب يدخل الحجر الصحي بسبب كورونا

ملصقات في نيويورك تعلن ايفانكا ترامب شخصا غير مرغوب به في المدينة

إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر يشتريان عقارا بـ30 مليون دولار

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:03 م

عاجل- تعرف على مواجهات ربع نهائي الدوري الأوروبي

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

01:18 م

مواعيد مباريات دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

01:47 م

بعد وقوعه أمام ريال مدريد.. كشف حساب ليفربول في دوري أبطال أوروبا

01:52 م

فرجاني يقترب من الرحيل.. كارتيرون يطلب استعادة نجم الزمالك

03:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار