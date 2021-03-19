Advertisements

طقس ناري.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

الجمعة 19/مارس/2021 - 03:42 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس ليوم غد السبت، حيث تشهد البلاد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

وحذرت الهيئة في بيانا لها، المواطنين من شبورة مائية صباحًا، مطالبة بتوخي الحذر إثناء القيادة.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي علي سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا السبت، حيث يسود طقس حار علي معظم الانحاء وطقس دافئ علي السواحل الشرقية بينما يكون شديد الحرارة علي جنوب الصعيد.

وتتوقع الهيئة، أن يكون طقس مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وطقس بارد على جنوب سيناء وشمال الصعيد فيما يكون طقس معتدل على شمال الصعيد.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا السبت، حيث تشهد البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وأتربة عالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة الي مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف الي مترين والرياح السطحية شرقية الي جنوبية شرقية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة الي معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر الي متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية الي جنوبية غربية.

وعن درجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة.



أخبار تهمك

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مواجهات دور الثمانية

منذ ساعة و 26 دقيقة

مفاجأة سارة في الأهلي.. موسيماني يستعيد سلاحا مميزا

منذ أقل من ساعتين

تصريح مهم من رئيس الوزراء بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

نجم مان يونايتد السابق يوجه رسالة لـ"رونالدو"

منذ ساعة الا ربع

بعد وقوعه أمام ريال مدريد.. كشف حساب ليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل- تعرف على مواجهات ربع نهائي الدوري الأوروبي

منذ ساعة و 8 دقيقة

مواعيد مباريات دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 52 دقيقة

الطبيب الذي فقد بصره يكشف تفاصيل حواره مع الرئيس (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

فرجاني يقترب من الرحيل.. كارتيرون يطلب استعادة نجم الزمالك

منذ 41 دقيقة

ليس غلق القنوات فقط.. 3 صدمات للإخوان في تركيا

منذ ساعتين

ليفربول في مواجهة نارية أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

كشف حساب بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا قبل مواجهة سان جيرمان في دور الثمانية

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أرسنال يواجه قاهر الثعالب في ربع نهائي الدوري الأوروبي

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:03 م

عاجل- تعرف على مواجهات ربع نهائي الدوري الأوروبي

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

01:18 م

مواعيد مباريات دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

01:47 م

بعد وقوعه أمام ريال مدريد.. كشف حساب ليفربول في دوري أبطال أوروبا

01:52 م

فرجاني يقترب من الرحيل.. كارتيرون يطلب استعادة نجم الزمالك

03:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار