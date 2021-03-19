طقس ناري.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس ليوم غد السبت، حيث تشهد البلاد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.



وحذرت الهيئة في بيانا لها، المواطنين من شبورة مائية صباحًا، مطالبة بتوخي الحذر إثناء القيادة.



وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي علي سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.



وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا السبت، حيث يسود طقس حار علي معظم الانحاء وطقس دافئ علي السواحل الشرقية بينما يكون شديد الحرارة علي جنوب الصعيد.



وتتوقع الهيئة، أن يكون طقس مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وطقس بارد على جنوب سيناء وشمال الصعيد فيما يكون طقس معتدل على شمال الصعيد.



وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا السبت، حيث تشهد البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وأتربة عالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة الي مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف الي مترين والرياح السطحية شرقية الي جنوبية شرقية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة الي معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر الي متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية الي جنوبية غربية.



وعن درجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة.







