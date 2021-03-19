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كشف حساب بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا قبل مواجهة سان جيرمان في دور الثمانية

الجمعة 19/مارس/2021 - 03:43 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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أسفرت قرعة دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا مواجهة قوية من العيار الثقيل بين نادي بايرن ميونخ الألماني أمام نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي.


ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب أليانز آرينا في مدينة ميونيخ بينما تلعب مباراة العودة فى ملعب حديقة الأمراء الدولي بالعاصمة الفرنسية باريس.


وكان نادي بايرن ميونيخ الألماني قد صعد الي هذا الدور بعد تخطي عقبة نادي لاتسيو الإيطالي بالفوز عليه ذهابا وإيابا بنتيجة 6 / 2.


كما عبر نادى بايرن ميونخ الألماني دور مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد احتلال المركز الأول فى المجموعة الأولي بالبطولة الأوروبية على حساب أتلتيكو مدريد الإسباني وريد بول سالزبورج النمساوي بالإصابة الي لومكوتيف موسكو الروسي.


وحقق بايرن ميونيخ الألماني 16 نقطة فى هذه المجموعة من الفوز فى 5 مباريات بينما تعادل فى مباراة واحدة فقط كانت أمام اتلتيكو مدريد الإسباني.

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