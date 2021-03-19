Advertisements

كشف حساب مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا حتي مواجهة بوروسيا دورتموند في دور الثمانية

الجمعة 19/مارس/2021 - 03:46 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements
أجريت منذ قليل قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت في مدينة نيون السويسرية وأسفرت عن مواجهات نارية ومثيرة.


حيث أوقعت القرعة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي أمام نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، في الدور ربع النهائي، بالإضافة إلى مواجهة ريال مدريد أمام ليفربول، وبايرن ميونيخ أمام باريس سان جيرمان، وتشيلسي أمام بورتو.


مانشستر سيتي يقدم مستوى جيد للغاية هذا الموسم، سواء على صعيد بطولة دوري أبطال أوروبا أو الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي يحتل صدارته برصيد 71 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن مانشستر يونايتد أقرب ملاحقيه.


ومن المقرر أن تُلعب مباريات الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا خلال يومي 6 و7 أبريل ذهابًا، والإياب في 13 و14 من الشهر ذاته.


ويستعرض لكم "الفجر الرياضي"، أرقام نادي مانشستر سيتي، هذا الموسم في بطولة دوري أبطال أوروبا.


لعب مانشستر سيتي هذا الموسم في بطولة دوري أبطال أوروبا 8 مباريات، تمكن من تحقيق الفوز في 7 مواجهات وتعادل في مباراة واحده كانت في دور المجموعات أمام بورتو البرتغالي.


تمكن مانشستر سيتي من تسجيل 17 هدف في مشواره في البطولة قبل مواجهة بوروسيا دورتموند، بينما استقبلت شباكه هدف واحد فقط.

أخبار تهمك

ليس غلق القنوات فقط.. 3 صدمات للإخوان في تركيا

منذ ساعتين

مواعيد مباريات دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

مفاجأة سارة في الأهلي.. موسيماني يستعيد سلاحا مميزا

منذ أقل من ساعتين

ليفربول في مواجهة نارية أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 52 دقيقة

كشف حساب بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا قبل مواجهة سان جيرمان في دور الثمانية

منذ أقل من نصف ساعة

موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مواجهات دور الثمانية

منذ ساعة و 26 دقيقة

تصريح مهم من رئيس الوزراء بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

نجم مان يونايتد السابق يوجه رسالة لـ"رونالدو"

منذ ساعة الا ربع

فرجاني يقترب من الرحيل.. كارتيرون يطلب استعادة نجم الزمالك

منذ 41 دقيقة

الطبيب الذي فقد بصره يكشف تفاصيل حواره مع الرئيس (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- تعرف على مواجهات ربع نهائي الدوري الأوروبي

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. أرسنال يواجه قاهر الثعالب في ربع نهائي الدوري الأوروبي

منذ أقل من ساعتين

بعد وقوعه أمام ريال مدريد.. كشف حساب ليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 19 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:03 م

عاجل- تعرف على مواجهات ربع نهائي الدوري الأوروبي

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

01:18 م

مواعيد مباريات دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

01:47 م

بعد وقوعه أمام ريال مدريد.. كشف حساب ليفربول في دوري أبطال أوروبا

01:52 م

فرجاني يقترب من الرحيل.. كارتيرون يطلب استعادة نجم الزمالك

03:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار