كشف حساب مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا حتي مواجهة بوروسيا دورتموند في دور الثمانية

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كشف حساب مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا حتي مواجهة بوروسيا دورتموند في دور الثمانية
الجمعة 19/مارس/2021 - 03:46 م
غدير أحمد
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أجريت منذ قليل قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت في مدينة نيون السويسرية وأسفرت عن مواجهات نارية ومثيرة.
حيث أوقعت القرعة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي أمام نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، في الدور ربع النهائي، بالإضافة إلى مواجهة ريال مدريد أمام ليفربول، وبايرن ميونيخ أمام باريس سان جيرمان، وتشيلسي أمام بورتو.
مانشستر سيتي يقدم مستوى جيد للغاية هذا الموسم، سواء على صعيد بطولة دوري أبطال أوروبا أو الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي يحتل صدارته برصيد 71 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن مانشستر يونايتد أقرب ملاحقيه.
ومن المقرر أن تُلعب مباريات الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا خلال يومي 6 و7 أبريل ذهابًا، والإياب في 13 و14 من الشهر ذاته.
ويستعرض لكم "الفجر الرياضي"، أرقام نادي مانشستر سيتي، هذا الموسم في بطولة دوري أبطال أوروبا.
لعب مانشستر سيتي هذا الموسم في بطولة دوري أبطال أوروبا 8 مباريات، تمكن من تحقيق الفوز في 7 مواجهات وتعادل في مباراة واحده كانت في دور المجموعات أمام بورتو البرتغالي.
تمكن مانشستر سيتي من تسجيل 17 هدف في مشواره في البطولة قبل مواجهة بوروسيا دورتموند، بينما استقبلت شباكه هدف واحد فقط.
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