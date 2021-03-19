كشف حساب مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا حتي مواجهة بوروسيا دورتموند في دور الثمانية

أجريت منذ قليل قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت في مدينة نيون السويسرية وأسفرت عن مواجهات نارية ومثيرة.









حيث أوقعت القرعة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي أمام نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، في الدور ربع النهائي، بالإضافة إلى مواجهة ريال مدريد أمام ليفربول، وبايرن ميونيخ أمام باريس سان جيرمان، وتشيلسي أمام بورتو.









مانشستر سيتي يقدم مستوى جيد للغاية هذا الموسم، سواء على صعيد بطولة دوري أبطال أوروبا أو الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي يحتل صدارته برصيد 71 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن مانشستر يونايتد أقرب ملاحقيه.









ومن المقرر أن تُلعب مباريات الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا خلال يومي 6 و7 أبريل ذهابًا، والإياب في 13 و14 من الشهر ذاته.









ويستعرض لكم "الفجر الرياضي"، أرقام نادي مانشستر سيتي، هذا الموسم في بطولة دوري أبطال أوروبا.









لعب مانشستر سيتي هذا الموسم في بطولة دوري أبطال أوروبا 8 مباريات، تمكن من تحقيق الفوز في 7 مواجهات وتعادل في مباراة واحده كانت في دور المجموعات أمام بورتو البرتغالي.









تمكن مانشستر سيتي من تسجيل 17 هدف في مشواره في البطولة قبل مواجهة بوروسيا دورتموند، بينما استقبلت شباكه هدف واحد فقط.