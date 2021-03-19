أسطورة جنوب إفريقيا يوجه نصيحة إلى محمد صلاح بشأن مستقبله

وجه مارك فيش مدافع منتخب جنوب إفريقيا الأسبق، نصيحة للنجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي.









وقال مارك فيش في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "محمد صلاح كان يلعب في الدوري الإيطالي ولو لديه الرغبة في العودة وتحدي نفسه من جديد فسيكون أمرا جيدا".









وأضاف: "لكن محمد صلاح يتواجد خلال هذا الموسم في ليفربول الذي تعرض لعدد كبير من الإصابات ويمر بمراحل صعبة، وهو من أفضل لاعبي إفريقيا بجانب ماني ورياض محرز".









وأتم: "سأقول لمحمد صلاح أنت فعلت الكثير مع ليفربول في أوقات كثيرة ولكن إذا أتيحت لك فرصة الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد فلما لا، فأنت حققت مع الريدز بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وعليك تحديد مصيرك".



