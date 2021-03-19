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عاجل.. الطاقة السعودية: السيطرة على حريق مصفاة الرياض جراء هجوم بطائرات مسيرة

الجمعة 19/مارس/2021 - 03:55 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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دان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية تعرض مصفاة الرياض "لاعتداء إرهابي" بطائرات مسيرة، وشجب هذه "الأعمال التخريبية" التي تستهدف أمن إمدادات الطاقة.

 

وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، "عند الساعة السادسة وخمس دقائق من صباح اليوم، تعرضت مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء بطائرات مسيّرة، ونجم عن الهجوم حريق تمت السيطرة عليه، ولم تترتب على الاعتداء، إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته".

 

وأكد المصدر، أن المملكة تدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن "الأعمال الإرهابية والتخريبية"، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، والتي كان آخرها محاولة استهداف مصفاة رأس تنورة والحي السكني التابع لأرامكو السعودية في الظهران، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكل أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، والاقتصاد العالمي كذلك.

 

وجدد المصدر دعوة دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه "الاعتداءات الإرهابية والتخريبية"، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.

 

 

وأعلنت ميليشيا الحوثي استهداف شركة "أرامكو" في الرياض، اليوم الجمعة، بست طائرات مسيرة.

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الكلمات المفتاحية

وزارة الطاقة مصفاة الرياض السعودية

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