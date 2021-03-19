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موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الجمعة 19/مارس/2021 - 03:56 م
بوابة الفجر
محمد سامي
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يستقبل فريق مانشستر يونايتد نظيره برايتون ألبيون، بعد فترة التوقف الدولي، في إطار مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد الموافق 4 أبريل المقبل.


وتقام مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون ألبيون على ملعب الأولد ترافورد، ضمن مباريات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر.


ويحتل الشياطين الحمر المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 57 نقطة، بفارق 14 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي، وله مباراة مؤجلة.


بينما يتواجد برايتون ألبيون في المركز السادس عشر، برصيد 29 نقطة، من 28 مباراة، حيث فاز في سبع مباريات، وتعادل في 8 لقاءات، وخسر في 13 مباراة.

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