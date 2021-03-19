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السيطرة على حريق محدود بمستشفى الفشن في بني سويف (صور)

الجمعة 19/مارس/2021 - 03:59 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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شب حريق محدود بإحدى غرف الغسيل الكلوي بمستشفى الفشن المركزي ببني سويف، اليوم الجمعة، نتيجة حدوث ماس كهربائي، دون خسائر في الأرواح وتضررت منه غرفة غسيل واحدة فقط.

وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مستجدات حدوث حريق محدود بأحد غرف الغسيل الكلوي بمستشفى الفشن المركزي، التي كانت خالية من المرضى، حيث كان اليوم إجازة "يعمل المركز من السبت للخميس" واطمأن المحافظ على الوضع، والإجراءات المنفذة، والتي أطلعه عليها وكيل وزارة الصحة خلال تواجده في مكان الواقعة.

وأكد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن الحريق محدود جدا، والذي كان بسبب ماس كهربائي، لافتًا إلى أن اليوم إجازة بالمركز الذي كان خاليا من المرضى، ومشيرا إلى أن الواقعة محل تحقيق من النيابة العامة، للوقوف على ملابساتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واطمأن محافظ بني سويف من وكيل وزارة الصحة على انتظام الخدمة الطبية لمرضى الغسيل الكلوي بداية من "غدا السبت" حيث أكد وكيل وزارة الصحة أن الخدمة الطبية لم تتأثر إطلاقًا، حيث أن الحريق المحدود تضررت منه غرفة غسيل واحدة فقط، والخدمة الطبية لمرضى الغسيل الكلوي ستقدم في مواعيدها غدا السبت بالقاعات التي لم تتضرر.

وأكد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أنه يتم الآن معاينة الوحدة بشكل عام والغرفة التي تضررت بصفة خاصة للبدء في إصلاح أي أعطال لسرعة انتظامها في تقديم الخدمة الطبية.

يُذكر أنه فور العلم بالواقعة انتقل الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، والدكتور أحمد بغدادي مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة، والدكتور محمود حسين مدير إدارة المستشفيات، إلى مستشفى الفشن المركزى لمتابعة الموقف، واتخاذ اللازم من إجراءات، والاطمئنان على المنظومة الصحية وانتظامها في تقديم الخدمة الطبية بالمستشى.
السيطرة على حريق محدود بمستشفى الفشن في بني سويف (صور)
السيطرة على حريق محدود بمستشفى الفشن في بني سويف (صور)
السيطرة على حريق محدود بمستشفى الفشن في بني سويف (صور)
السيطرة على حريق محدود بمستشفى الفشن في بني سويف (صور)
السيطرة على حريق محدود بمستشفى الفشن في بني سويف (صور)
السيطرة على حريق محدود بمستشفى الفشن في بني سويف (صور)
السيطرة على حريق محدود بمستشفى الفشن في بني سويف (صور)
السيطرة على حريق محدود بمستشفى الفشن في بني سويف (صور)

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