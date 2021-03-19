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قرار عاجل من وزير التعليم العالي

الجمعة 19/مارس/2021 - 03:59 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، عن إغلاق كيانين وهميين بمحافظة الدقهلية، وذلك عقب تلقى تقريرًا مقدما من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة فى مداهمة الكيانات التى تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.

وأفاد التقرير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، بقيام لجنة الضبطية القضائية بمداهمة المنشأة المسماة (سنتر فيو)، الكائن مقرها فى (السعيد الشرقاوى متفرع من شارع جيهان، الحى الأول، حى الجامعة)، وتعمل بدون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وأشار التقرير إلى قيام اللجنة بمداهمة المنشأة المسماة (معهد 6 أكتوبر)، الكائن مقرها فى (شارع أحمد ماهر، حى الجامعة، المنصورة)، وتمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، وتمنح شهادات غير معتمدة.

وأصدر الوزير قرارًا بغلق الكيانين الوهميين، كما قام بمخاطبة محافظ الدقهلية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

ووجه الدكتور خالد عبد الغفار، بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة، وملاحقة الكيانات والمؤسسات التعليمية الوهمية، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للوزارة

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