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تنظيم ماراثون جري بكفر الشيخ بمشاركة 120 شابا وفتاة

الجمعة 19/مارس/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، ماراثون للجري بمشاركة 120 شاب وفتاة من جميع محافظات الجمهورية، بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ورعاية واشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وقال اللواء جمال نورالدين، محافظة كفر الشيخ، إن الدول تهتم بالرياضة، وتشجع على ممارستها، وتشجع الموهوبين في كافة الألعاب سواء الفردية أو الجماعية، مؤكدا أن الماراثون يأتي تأكيدا على تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة عامة والجري بصفة خاصة ومن أجل التأكيد على أهمية المحافظة علي الصحة العامة.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الماراثون ضمن مبادرة وزارة الشباب والرياضة "الرياضة أسلوب حياة"، ويهدف إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة، لتصبح عادة نظرا لما تمثله الرياضة من فائدة تعود على جسم وصحة الإنسان، مضيفا أن المحافظات المشاركة في الماراثون بورسعيد، الدقهلية، أسوان " بمشاركة 120متسابقًا من جميع الفئات " شباب، فتيات، ذوي الهمم "،ويأتي في إطار أهمية ممارسة الرياضة وأهميتها على الصحة العامة.

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