Advertisements

صحة بني سويف: الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة فحصت 19 ألف سيدة (صور)

الجمعة 19/مارس/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
Advertisements
ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، مع الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، نتائج المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة، والتى انطلقت الأحد الماضى واختتمت أمس بإدارات "الفشن، الواسطى، اهناسيا، سمسطا".

ونفذت مديرية الصحة ببني سويف الحملة تحت شعار "حقك تنظمى" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان فى كافة مدن وقرى المحافظة من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة، وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحة وسلامة القائمين على الحملة والمترددين عليها المستفيدين من خدماتها.

وأوضح الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أنه تم العمل في المرحلة الأولى من خلال 113 وحدة صحية ثابتة بالإدارات الصحية الأربع، و12 عيادة متنقلة تم توجيهها إلى 63 موقعًا من المواقع المحرومة من الخدمة.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى إن إجمالي المنتفعات اللائي استفدن من خدمات الحملة قد بلغ 18 ألف و708 سيدة، حيث بلغ إجمالي السيدات الحاصلات على وسائل تنظيم 16 ألف و508 سيدة "6398 جدد و10110 مترددات" في حين تم تركيب 2685 لولب، وإعطاء 1191 من الكبسولات، و4234 حقن أحادية، و463 حقن مركبة، و1379 حبوب أحادية، و6662 حبوب مركبة، وذلك بجانب متابعة الحمل لـ61 سيدة، وإجراء كشف نساء لـ1718 وتقديم المشورة لـ3991 سيدة.

ووجه وكيل وزارة الصحة الشكر للقائمين على تنفيذ الحملة من إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية والإدارات الصحية على جهودهم في تحقيق الهدف من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة في مرحلتها الأولى، لافتا إلى تكليفات المحافظ بأهمية بالاستعداد الجيد والاستمرارية في تقديم التسهيلات المطلوبة لأعمال المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن المرحلة الثانية ستنطلق 21 مارس وتستمر حتى 25 من نفس الشهر، وتشمل 3 إدارات "بني سويف، وناصر، وببا" ويتم خلالها تقديم جميع الخدمات تنظيم الأسرة "بالمجان" بجانب تنظيم ندوات توعية للسيدات علي هامش الحملة عن رسائل تنظيم الأسرة والصحه الإنجابية، فضلا عن إقامة معارض لمنتجات نوادي المرأة بالوحدات الصحية ضمن فاعليات الحملة.
صحة بني سويف: الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة فحصت 19 ألف سيدة (صور)
صحة بني سويف: الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة فحصت 19 ألف سيدة (صور)
صحة بني سويف: الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة فحصت 19 ألف سيدة (صور)
صحة بني سويف: الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة فحصت 19 ألف سيدة (صور)
صحة بني سويف: الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة فحصت 19 ألف سيدة (صور)
صحة بني سويف: الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة فحصت 19 ألف سيدة (صور)
صحة بني سويف: الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة فحصت 19 ألف سيدة (صور)
صحة بني سويف: الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة فحصت 19 ألف سيدة (صور)
صحة بني سويف: الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة فحصت 19 ألف سيدة (صور)
صحة بني سويف: الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة فحصت 19 ألف سيدة (صور)

أخبار تهمك

أول رد فعل من ريال مدريد على مواجهة ليفربول بدوري أبطال أوروبا

منذ 14 دقيقة

فرجاني يقترب من الرحيل.. كارتيرون يطلب استعادة نجم الزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 23 ساعة

نجم مان يونايتد السابق يوجه رسالة لـ"رونالدو"

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. أرسنال يواجه قاهر الثعالب في ربع نهائي الدوري الأوروبي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مواجهات دور الثمانية

منذ ساعتين

ملامح تشكيل منتخب مصر أمام كينيا فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منذ ربع ساعة

تصريح مهم من رئيس الوزراء بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- تعرف على مواجهات ربع نهائي الدوري الأوروبي

منذ أقل من ساعتين

كارلوس: صلاح لن يقترب من راموس

منذ 18 دقيقة

بعد وقوعه أمام ريال مدريد.. كشف حساب ليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من وزير التعليم العالي

منذ ساعة الا ربع

أسطورة جنوب إفريقيا يوجه نصيحة إلى محمد صلاح بشأن مستقبله

منذ أقل من ساعة

مواعيد مباريات دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:18 م

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

عاجل- تعرف على مواجهات ربع نهائي الدوري الأوروبي

03:03 م

مواعيد مباريات دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

01:47 م

قرار عاجل من وزير التعليم العالي

03:59 م

أول رد فعل من ريال مدريد على مواجهة ليفربول بدوري أبطال أوروبا

04:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار