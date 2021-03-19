صحة بني سويف: الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة فحصت 19 ألف سيدة (صور)

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، مع الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، نتائج المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة، والتى انطلقت الأحد الماضى واختتمت أمس بإدارات "الفشن، الواسطى، اهناسيا، سمسطا".



ونفذت مديرية الصحة ببني سويف الحملة تحت شعار "حقك تنظمى" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان فى كافة مدن وقرى المحافظة من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة، وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحة وسلامة القائمين على الحملة والمترددين عليها المستفيدين من خدماتها.



وأوضح الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أنه تم العمل في المرحلة الأولى من خلال 113 وحدة صحية ثابتة بالإدارات الصحية الأربع، و12 عيادة متنقلة تم توجيهها إلى 63 موقعًا من المواقع المحرومة من الخدمة.



وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى إن إجمالي المنتفعات اللائي استفدن من خدمات الحملة قد بلغ 18 ألف و708 سيدة، حيث بلغ إجمالي السيدات الحاصلات على وسائل تنظيم 16 ألف و508 سيدة "6398 جدد و10110 مترددات" في حين تم تركيب 2685 لولب، وإعطاء 1191 من الكبسولات، و4234 حقن أحادية، و463 حقن مركبة، و1379 حبوب أحادية، و6662 حبوب مركبة، وذلك بجانب متابعة الحمل لـ61 سيدة، وإجراء كشف نساء لـ1718 وتقديم المشورة لـ3991 سيدة.



ووجه وكيل وزارة الصحة الشكر للقائمين على تنفيذ الحملة من إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية والإدارات الصحية على جهودهم في تحقيق الهدف من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة في مرحلتها الأولى، لافتا إلى تكليفات المحافظ بأهمية بالاستعداد الجيد والاستمرارية في تقديم التسهيلات المطلوبة لأعمال المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية.



وأشار وكيل الوزارة، إلى أن المرحلة الثانية ستنطلق 21 مارس وتستمر حتى 25 من نفس الشهر، وتشمل 3 إدارات "بني سويف، وناصر، وببا" ويتم خلالها تقديم جميع الخدمات تنظيم الأسرة "بالمجان" بجانب تنظيم ندوات توعية للسيدات علي هامش الحملة عن رسائل تنظيم الأسرة والصحه الإنجابية، فضلا عن إقامة معارض لمنتجات نوادي المرأة بالوحدات الصحية ضمن فاعليات الحملة.

