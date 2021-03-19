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العشق الممنوع.. الزوج وعشيقته يتخلصان من زوجته بقتلها بالطالبية

الجمعة 19/مارس/2021 - 04:09 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل مقتل سيدة  (خادمة) في عقدها الثاني، والقاءها بالطريق الدائري بالطالبية، أن وراء ارتكاب الواقعة عشيقه زوجها.

وافادت التحقيقات، أن السيدة اتفقت في وقت سابق مع زوج المجني عليها أن يتخلص كلا منهما من الآخر، وبالفعل تخلصت السيدة من زوجها وكان يعمل (شيف) بدسها لحبوب في العصير، مما أسفر عن مقتله،  وايدت الوفاة طبيعية، وجاء وقت تنفيذ مهمة العشيق مع زوجته.

واضافت التحقيقات، أنهما اتفقا الاثنان من التخلص من زوجته، فاستدرجتها العشيقة لشقتها بحجه تنظيفها، فقامت بضربها على رأسها بحجر وتخلصا من الجثة على الطريق الدائري.

وباشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة العثور على جثة فتاة مقتولة بالطالبية، وتبين أن الفتاة  في عقدها الثاني من العمر، بكامل ملابسها، وعثر بحوزتها على بطاقتها الشخصية وبعض المتعلقات الخاصة بها، وأنها مصابة بآلة حادة على الرأس.

وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، تشريح جثة فتاة مقتولة بمنطقة الطالبية، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها

كانت تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة فتاة، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم إجراء مناظرة للجثة، ونقلها إلى المشرحة عقب إنهاء الإجراءات القانونية، وبعد تحديد هويتها تم استدعاء أفراد أسرتها للاستماع لأقوالهم.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة العامة لتباشر التحقيق. 

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