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زوجها الأسبق متهم بقتلها.. فنانة سورية شهيرة تتواجد غارقة في دمها

الجمعة 19/مارس/2021 - 06:43 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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عثرت الشرطة الهولندية على السورية رائفة الرز وهي غارقة في دمها حيث انتشر خبر مقتلها بسرعة رهيبة وذلك عن عمر ناهز ال53 عاما.



وشاركت الشرطة الهولندية صورة أول المشتبه بهم في الحادث وهو شاب يبلغ من العمر 33 عاما وعلمت الشرطة أنه كان متزوجا منها سابقا وحدث الانفصال في ظروف غير معروفة وتواجد هذا الشخص في مكان الحادث.

وكانت إحدى أقارات الفنانة الشهيرة قد اتهمت هذا الزوج السابق لها بمقتلها وذلك عقب هجومه عليها لإحتياجه للأموال.


وعرفت رائفة الرز بدوبلاج الرسوم المتحركة، وشاركت في مسلسلات شهيرة منها غزلان، حراس الصمت، أهل الراية، العقاب، وانتقلت إلى هولندا.

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