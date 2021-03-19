رئيس هيئة الأركان السعودي: مناورات "عين الصقر 1" هدفها تبادل الخبرات مع اليونان









وصل رئيس هيئة الأركان العامة السعودية الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم الجمعة، إلى اليونان لحضور مناورات "عين الصقر 1" في قاعدة سودا الجوية.





وقال رئيس هيئة الأركان، إن مناورات «عين الصقر 1» تهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية مع اليونان، مشيرًا إلى أن المشاركة في المناورات تعكس الحرص على تطوير القوات المسلحة.





ووصلت في 13 مارس الجاري، طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من طراز «إف 15 سي» مع كامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة إلى قاعدة سودا الجوية بجزيرة كريت اليونانية للمشاركة في مناورات تمرين «عين الصقر 1» الذي سوف يُنفذ خلال الشهر الحالي.





وتنفذ القوات الجوية السعودية واليونانية طلعاتها الجوية وتمارينها المشتركة في سماء البحر الأبيض المتوسط.





وكان في استقبال مجموعة القوات الجوية سفير خادم الحرمين الشريفين في العاصمة اليونانية أثينا الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمار، وقائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين العقيد الطيار الركن عبدالرحمن بن سعيد الشهري، وضابط الاتصال العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين في أثينا المقدم الطيار الركن راشد بن عبدالعزيز العبودي.



