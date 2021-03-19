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إنتر ميلان يتصدر.. تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي
الجمعة 19/مارس/2021 - 04:19 م
غدير أحمد
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مازال إنتر ميلان يتصدر حاليًا جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 65 نقطة، ويأتي فريق ميلان في المركز الثاني برصيد 56 نقطة.
وجاء يوفنتوس في المرتبة الثالثة برصيد 55 نقطة، بينما يحتل أتلانتا المرتبة الرابعة برصيد 52 نقطة.
ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:-
1 – إنتر ميلان 65 نقطة.
2 – ميلان 56 نقطة.
3- يوفنتوس 55 نقاط.
4 – أتالانتا 52 نقطة.
5 – نابولي 50 نقطة.
6- روما 50 نقطة.
7– لاتسيو 46 نقطة.
8 – ساسولو 39 نقطة.
9– هيلاس فيرونا 38 نقطة.
10 – أودينيزي 33 نقطة.
11 – سامبدوريا 32 نقطة.
12 – بولونيا 31 نقطة.
13 – فيورنتينا 29 نقطة.
14 – جنوى 28 نقطة.
15 – سبيزيا 26 نقطة.
16 – بينفينتو 26 نقطة.
17 – تورينو 23 نقاط.
18 – كالياري 22 نقاط.
19 – بارما 19 نقاط.
20 – كروتوني 15 نقطة.
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