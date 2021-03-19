إنتر ميلان يتصدر.. تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي

مازال إنتر ميلان يتصدر حاليًا جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 65 نقطة، ويأتي فريق ميلان في المركز الثاني برصيد 56 نقطة.





وجاء يوفنتوس في المرتبة الثالثة برصيد 55 نقطة، بينما يحتل أتلانتا المرتبة الرابعة برصيد 52 نقطة.





ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:-





1 – إنتر ميلان 65 نقطة.

2 – ميلان 56 نقطة.

3- يوفنتوس 55 نقاط.

4 – أتالانتا 52 نقطة.

5 – نابولي 50 نقطة.

6- روما 50 نقطة.

7– لاتسيو 46 نقطة.

8 – ساسولو 39 نقطة.

9– هيلاس فيرونا 38 نقطة.

10 – أودينيزي 33 نقطة.

11 – سامبدوريا 32 نقطة.

12 – بولونيا 31 نقطة.

13 – فيورنتينا 29 نقطة.

14 – جنوى 28 نقطة.

15 – سبيزيا 26 نقطة.

16 – بينفينتو 26 نقطة.

17 – تورينو 23 نقاط.

18 – كالياري 22 نقاط.

19 – بارما 19 نقاط.

20 – كروتوني 15 نقطة.



