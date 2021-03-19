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أبو شقة: مبادرات الرئيس تهدف إلى بناء دولة قوية بأبنائها

الجمعة 19/مارس/2021 - 04:21 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يضع المواطن المصرى على رأس اهتماماته، ويولى عناية كبيرة بجميع عناصر المجتمع من أجل بناء دولة قوية تسود فيها الديمقراطية، ويعلو فيها شأن المواطن المصرى، وهو ما يصب فى النهاية فى مصلحة الدولة والنهوض بها، لتأخذ مكانتها بين مصاف الدول القوية ذات المكانة الكبيرة.

وأوضح «أبوشقة» أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يعمل على تطبيق هذه الرؤية المستقبلية من خلال إطلاق المبادرات التى تعمل على تقوية المواطن المصرى، وإعلاء روحه المعنوية، ليكون قادرًا على العمل وتحقيق الانجارات التى تشهد بأن المصرى لا يقل عن أى مواطن من جنسية أخرى فى العالم.

وأشار «أبوشقة» إلى أن الرئيس لا يتوقف عن إطلاق المبادرات، لتقديم المزيد من الدعم، ومن هذه المبادرات تأهيل الشباب، لأنهم هم قوة الأمة ومستقبلها، ولذلك يحرص الرئيس على تزويدهم بالعلم والأساليب الحديثة لمواجهة المشكلات، مع التطبيق على أرض الواقع، من خلال المحاكاة للنماذج المختلفة، لاكتساب الخبرات.

وأوضح «أبوشقة» أن الرئيس يهتم اهتمامًا كبيرًا بتوفير الظروف الملائمة للشباب، ولذلك أطلق مبادرة التمويل العقارى لصالح محدودى ومتوسطى الدخل، بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 عامًا، وبفائدة منخفضة لا تتجاوز 3٪، وهو ما يجعل الشاب قادرًا على أمتلاك شقة، وبعد أن كان ذلك حلمًا بعيد المنال للكثير من الشباب الذين يعجزون عن توفير الأموال لهذا الغرض، وهو ما يؤكد أن الرئيس حريص على راحة الشباب واسعادهم.

وأضاف «أبوشقة» أن الرئيس ينظر بعينيه إلى جميع شباب الوطن، ولذلك حرص على تقديم مبادرة «سكن كريم» التى تشمل الأسرة الفقيرة والأولى بالرعاية فى القرى، وهو ما يجعل شباب القرى لا يشعرون بالفرق بينهم وبين شباب المدن، حيث يتيح لهم الرئيس السكن الكريم الذى تصل إليه الكهرباء والمياه النظيفة، كما توفر مبادرات الرئيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تضمن للشباب العمل، وتحميهم من شبح البطالة.

وذكر «أبوشقة» أن القائد عبدالفتاح السيسى يضع نصب عينيه المرأة، صانعة الرجال، والمؤثرة فى مستقبل شباب الوطن، ولذلك تأتى المرأة دائمًا فى أحاديث الرئيس خلال الكثير من اللقاءات، حيث يشيد بدورها فى المجتمع، ومن مظاهر اهتمام الرئيس بالمرأة إطلاقه مبادرة دعم صحة المرأة المصرية ضمن حملة «100 مليون صحة»، التى استطاعت الكشف بالمجان على الملايين من السيدات، مع تقديم العلاج بأحدث البروتوكولات، وهو ما يضمن سلامة النساء من الشباب قبل الكبار.

وأكد «أبوشقة» أن مبادرات الرئيس تهدف إلى إسعاد المواطن المصرى وشعوره بالأمان والاستقرار والراحة التى تجعله قادرًا على العمل وتقديم المزيد من الإنجازات.

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