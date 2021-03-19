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الصحة السعودية: تسجيل 391 إصابة جديدة بكورونا و263 حالة تعافي

الجمعة 19/مارس/2021 - 04:21 م
بوابة الفجر
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 391 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة فيما تم تسجيل 263 حالة تعافي و5 حالات وفاة.

ووفقا لإحصاء الصحة اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 384271 حالة، من بينها 3811 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 574 حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 373864 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6596 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.

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