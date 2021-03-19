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كارلوس: صلاح لن يقترب من راموس

الجمعة 19/مارس/2021 - 04:27 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تحدث الدولي البرازيلي روبيرتو كارلوس نجم ريال مدريد السابق، عن المواجهة المتوقعة بين  محمد صلاح و سيرخيو راموس خلال مواجهتيهما في دوري أبطال أوروبا.


وعلق روبيرتو كارلوس على القُرعة ضاحكًا: "صلاح لن يقترب من سيرجيو راموس، وسيتم الحديث كثيرا عن هذه المواجهة".

وأضاف: "ريال مدريد سيلعب أمام فريق مميز، ويجب على ريال مدريد حسم التأهل من الذهاب في ملعبه".

وتابع: "الأهم أن يكون كل اللاعبين متاحين لـ زيدان، وأن يعودوا في أسرع وقت ممكن. بالنسبة له من السهل أن يكون مدربا هنا لأنه يمتلك تحت إمرته أفضل اللاعبين. لو لم تسر مباراة بالشكل الصحيح فلديه 8 لاعبين من المستوى العالي جاهزين للعب، ويجب علينا القلق من ليفربول، لكنهم هم عليهم القلق أكثر".

وواصل: "ليفربول في السابق كان ينقل الكرة بشكل مباشرة إلى المهاجمين، ومع وصول تياجو ألكانتارا وبالنظر لجودته العالية فقد بدأ زملاؤه في التأقلم مع أسلوبه. المشكلة ليست في تياجو، ولكن في تغيير أسلوب ليفربول المباشر".


واوقعت قُرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أوقعت ليفربول في مواجهة نارية أمام ريال مدريد، وتعد مواجهة الثنائي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، تكرارا لنهائي 2018 الذي شهدت خروج صلاح مصابا بعد تدخل من راموس.

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