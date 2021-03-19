محمود الليثي ضيف "سعفان في التليفزيون" مع مُصطفي البنا





القاهرة، 19 مارس 2021 : في أحدث حلقات البرنامج الكوميدي الجديد "سعفان في التليفزيون"، يستضيف الفنان الشاب مُصطفي البنا، غداً "السبت"، على شاشة MBC مصر، المُطؤب الشعبي محمود الليثي" في تمام الثامنة مساء.





يُقدم مُصطفي البنا خلال حلقات برنامج "سعفان في التليفزيون"، فقرات متنوعة ويُناقش قضايا إجتماعية غنية بإسلوب كوميدي جذاب، مع تقديم عدد من الإسكتشات الترفيهية والغنائية بأسلوب ساخر.





برنامج "سعفان في التليفزيون"، يُشارك في كتابته فريق كبير بإشراف محمد الزغبي، وصلاح عبادة، وأحمد منصور، ومحمد طلعت، وأحمد عبده، ويُخرجة رامي رزق الله.







