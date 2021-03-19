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ملامح تشكيل منتخب مصر أمام كينيا فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية

الجمعة 19/مارس/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد منتخب مصر لمواجهة كينيا ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية يوم 25 مارس الجاري فى لقاء قوي بين الفريقين، ويرغب الفراعنة تحت قيادة حسام البدري فى تحقيق نقطة واحدة من لقائي كينيا وجزر القمر للصعود رسميًا للكان.

وضمت قائمة منتخب مصر كلا من:

محمد الشناوي -محمود عبدالرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر
محمد هاني -عمر جابر- ايمن أشرف - أحمد ابوالفتوح -أحمد حجازي- محمود حمدي الونش -علي جبر- أحمد ايمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني- عمرو السولية -طارق حامد-حمدي فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجية -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -اسلام عيسي- مصطفي فتحي -محمد مجدي افشه -مصطفي محمد -حسام حسن -احمد ياسر ريان -محمد شريف.

ملامح تشكيل منتخب مصر أمام كينيا:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: أيمن أشرف، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، محمد هاني
خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية
خط الوسط المهاجم: محمود حسن تريزيجيه، محمد مجدي أفشة، محمد صلاح
خط الهجوم: مصطفى محمد.

وتقام مباراة منتخب مصر وكينيا يوم 25 مارس الجاري خارج الأرض ثم مواجهة أمام جزر القمر يوم 29 مارس على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وكان المنتخب الوطني حقق الفوز على توجو ذهابًا وإيابًا ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية ليبقي له نقطة واحدة للصعود لكأس الأمم الإفريقية.

ويواجه المنتخب الوطني الأول نظيره كينيا يوم 25 مارس الجاري ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.


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مصر محمد صلاح كينيا جزر القمر البدري

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