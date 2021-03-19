أول رد فعل من ريال مدريد على مواجهة ليفربول بدوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة دوري ابطال أوروبا لدور الثمانية على مواجهات قوية تأتي فى مقدمتها، ريال مدريد الإسباني ضد ليفربول الإنجليزي، فى لقاء قوي بين الفريقين ومنتظر.





وتقام مباريات دور الثمانية، لبطولة دوري أبطال أوروبا خلال يومي 6 و7 أبريل ذهابًا، والإياب في 13 و14 من الشهر ذاته.





وقال ‏بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية فى ريال مدريد : "وصلنا إلى دور ربع النهائي وكل الفرق تتمتع بمستويات عالية. ليفربول فريق رائع جدا ويمتلك لاعبين مميزين ومدرب كبير".





وأضاف:" نحن ريال مدريد ولدينا خبرة ورغبة كبيرة بأن نتأهل إلى دور نصف النهائي".





وتابع:"نمتلك الحافز ونتطلع إلى خوض مثل هذه المباريات التاريخية. سنرى من سيكون قادرا على التأهل".





وأتم:" يجب أن نكون واقعيين ونفكر في كل مرحلة على حدا، علينا تجاوز ليفربول ثم التفكير في القادم".







