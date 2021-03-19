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الصين تجدد ثقتها في ايرباص وتشتري منها 18 طائرة

الجمعة 19/مارس/2021 - 04:29 م
طائرات ايرباص
طائرات ايرباص
وكالات
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 وقعت شركة طيران الصين يوم الخميس اتفاقية لشراء 18 طائرة من طراز A320neo، من صنع شركة ايرباص، منتج الطائرات العالمي، لتحسين قدرتها على النقل.

 

وقالت الشركة في بيان أصدرته ببورصة شانغهاي، إن الصفقة تبلغ قيمتها حوالي 2.24 مليار دولار أمريكي، بناءً على أسعار السوق المفتوحة المسجلة في يناير 2018، وسيتم تعديل المبلغ الفعلي لاحقًا مع تسهيلات الأسعار.

 

ووفقًا للبيان، من المتوقع أن تعزز الصفقة، التي تنتظر موافقة هيئة تنظيم الطيران الصينية، قدرة النقل لشركة طيران الصين بنحو 2.12 بالمائة.

 

باعتبارها واحدة من أكبر شركات الطيران في الصين، كان لدى شركة طيران الصين 702 طائرة عاملة بحلول سبتمبر 2020.

 

وارتفعت أسعار أسهم شركة طيران الصين 4.08 فى المائة الى 9.18 يوان (1.42 دولار أمريكى) عند الاقفال يوم الخميس

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