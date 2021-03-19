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ليفربول VS ريال مدريد.. التكافؤ يسيطر على مواجهات يورجن كلوب ضد المرينجي

الجمعة 19/مارس/2021 - 04:35 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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القدر يمنح الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول فرصة للثأر من الفرنسي زين الدين زيدان وريال مدريد الإسباني، بعدما أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت اليوم الجمعة في سويسرا، عن مواجهة نارية بين الفريقين بالبطولة.

وخسر يورجن كلوب مع فريقه ليفربول نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2017 – 2018 أمام ريال مدريد بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان بنتيجة 3-1 في مباراة شهدت إصابة قوية لنجم منتخبنا المصري محمد صلاح.

تاريخ مواجهات كلوب ضد ريال مدريد:
تقابل المدرب الألماني في 7 مباريات ضد ريال مدريد بواقع (6 مباريات مع بوروسيا دورتموند – 1 مباراة مع ليفربول الإنجليزي)، فاز في 3 مباريات وخسر مثلها، وحسم التعادل نتيجة مباراة وحيدة، سجل لاعبوه 11 هدفًا، مقابل 12 هدفًا للفريق الملكي.

تاريخ مواجهات يورجن كلوب ضد زيدان:
جمعت المدرب الألماني مباراة وحيدة ضد الفرنسي زين الدين زيدان كانت في نهائي نسخة بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2017 – 2018، والتي انتهت بفوز الملكي بنتيجة 3 – 1.

أرقام يورجن كلوب مع ليفربول الإنجليزي:
تولى المدرب الألماني قيادة ليفربول عام 2015، وقاد الفريق في 305 مباراة، حقق 182 انتصارا، وخسر 58 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 65 مباراة، سجل لاعبوه 650 هدفا، واستقبلت شباكه 341 هدفا.

وحصد مع الفريق كأس العالم للأندية والدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

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