تعرف على قائد منتخب مصر في مواجهتي كينيا وجزر القمر

أشارت تقارير صحفية، إلى اسم للاعب الذي سيحمل شارة قيادة الفراعنة بعد استبعاد عبد الله السعيد نجم بيراميدز من القائمة المعلنة أمس الخميس.









وقال التقارير: "أن عمرو السولية لاعب الأهلي سيحمل شارة قيادة المنتخب في مباراتي كينيا وجزر القمر حال مشاركته، ويليه أحمد حجازي ثم محمد النني ومحمد صلاح على الترتيب".





وشارك السولية في أول مباراة دولية أمام الكونغو الديمقراطية في 11 أغسطس 2010.





ويواجه منتخب مصر كينيا وجزر القمر في جولتي ختام التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2022.



