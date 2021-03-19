Advertisements

تعرف على قائد منتخب مصر في مواجهتي كينيا وجزر القمر

الجمعة 19/مارس/2021 - 04:32 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
أشارت تقارير صحفية، إلى  اسم للاعب الذي سيحمل شارة قيادة الفراعنة بعد استبعاد عبد الله السعيد نجم بيراميدز من القائمة المعلنة أمس الخميس.


وقال التقارير: "أن عمرو السولية لاعب الأهلي سيحمل شارة قيادة المنتخب في مباراتي كينيا وجزر القمر حال مشاركته، ويليه أحمد حجازي ثم محمد النني ومحمد صلاح على الترتيب".

وشارك السولية في أول مباراة دولية أمام الكونغو الديمقراطية في 11 أغسطس 2010.

ويواجه منتخب مصر كينيا وجزر القمر في جولتي ختام التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2022.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر حسام البدري افري

أخبار تهمك

عاجل- تعرف على مواجهات ربع نهائي الدوري الأوروبي

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

مواعيد مباريات دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

نجم مان يونايتد السابق يوجه رسالة لـ"رونالدو"

منذ ساعة و 20 دقيقة

بعد وقوعه أمام ريال مدريد.. كشف حساب ليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 55 دقيقة

تصريح مهم من رئيس الوزراء بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من وزير التعليم العالي

منذ أقل من ساعة

أول رد فعل من ريال مدريد على مواجهة ليفربول بدوري أبطال أوروبا

منذ ربع ساعة

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 23 ساعة

ملامح تشكيل منتخب مصر أمام كينيا فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منذ 17 دقيقة

فرجاني يقترب من الرحيل.. كارتيرون يطلب استعادة نجم الزمالك

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. أرسنال يواجه قاهر الثعالب في ربع نهائي الدوري الأوروبي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

كارلوس: صلاح لن يقترب من راموس

منذ ثلث ساعة

أسطورة جنوب إفريقيا يوجه نصيحة إلى محمد صلاح بشأن مستقبله

منذ أقل من ساعة

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مواجهات دور الثمانية

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

"الفجر الرياضي" يكشف حقيقة انسحاب كينيا من مواجهة مصر

بعد إصابة كوكا.. تعرف على المهاجم الأقرب لقيادة هجوم مصر أمام ليبيريا

محمد صلاح يفاجئ متابعيه عبر "إنستجرام" (صور)

بعثة المنتخب الوطني تغادر إلى جزر القمر على متن طائرة خاصة

موعد مباراة منتخب مصر القادمة والقنوات الناقلة اليوم الإثنين 18-11-2019 بتصفيات أمم إفريقيا

البدري يدرس وجود تغييرات فى تشكيل مصر أمام جزر القمر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:18 م

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

عاجل- تعرف على مواجهات ربع نهائي الدوري الأوروبي

03:03 م

مواعيد مباريات دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

01:47 م

قرار عاجل من وزير التعليم العالي

03:59 م

أول رد فعل من ريال مدريد على مواجهة ليفربول بدوري أبطال أوروبا

04:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار