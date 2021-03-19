الصين تستضيف القمة الرابعة للتنمية الرقمية

تستضيف الصين أعمال القمة الرابعة للتنمية الرقمية خلال الفترة من 25 إلى 26 أبريل المقبل بأحد مدن جنوب شرقي الصين..

وقال يانغ شياو وي نائب مدير الهيئة الوطنية للفضاء السيبراني خلال مؤتمر صحفي، إن قمة الصين الرابعة للتنمية الرقمية تحت عنوان "تحفيز ديناميكيات جديدة لعوامل البيانات والشروع في رحلة جديدة للصين الرقمية"، وستنعقد القمة على حد سواء عبر الإنترنت وعلى أرض الواقع.