وصول جثمان المخرج رائد لبيب مسجد السيدة نفيسة لصلاة الجنازة

وصل منذ قليل جثمان المخرج الراحل رائد لبيب للصلاة عليه في مسجد السيدة نفيسة ودفنه بالسيدة عائشة.



وعانى المخرج رائد لبيب قبل وفاته من مرض السرطان ونعى وفاته نقابة السينمائيين قائلا: "تنعى نقابة المهن السينمائية بمزيد من الحزن والأسى المخرج الكبير رائد لبيب الذى وافته المنية صباح اليوم الجمعة"



ويعد رائد لبيب من أهم مخرجي أبناء جيله، وتميزت أعماله بالطابع الدرامي الكوميدي الساخر.. بدأت مسيرته الفنية في أواخر السبعينيات من خلال مشاركته كمخرج مساعد في العديد من الأعمال، منها مسلسل "حكاية ميزو" عام 1977