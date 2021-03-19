مستشار رئيس الجمهورية يضع الجديد لتعميم قانون الصحة النفسية بالعالم العربي



كما تستهدف التعديلات سد الثغرات التى أسفر عنها التطبيق للقانون الحالى، وتأكيد أهمية التخصص الأكاديمى والإكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى، وضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، كما أكد أهمية التعليم المستمر، وتجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد فى المجال



وأكدت المادة مادة (30)، عدم جواز إجراء علاج جلسات تنظيم إيقاع المخ اللازم لحالة المريض النفسى إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات.



ووفقا للمادة ذاتها، يتعين الحصول على موافقته على ذلك كتابة بناء على إرادة حرة مستنيرة وبعد إحاطته علمًا بطبيعة هذا العلاج والغرض منه، والآثار الجانبية التى قد تنجم عنه، والبدائل العلاجية له، وإذا رفض المريض الخاضع لإجراءات الدخول والعلاج الإلزامى هذا النوع من العلاج وكان لازمًا لحالته فرض عليه بعد إجراء تقييم طبى مستقل.





أكد الدكتور عكاشة خلال مناقشة مشروع القانون، أن السبب فى تعيير مسمى "جلسات الكهرباء" إلى "جلسات تنظيم إيقاع المخ"، لأنه اللفظ السابق ليس معبر عما تؤديه هذه الجلسات من هدف سامى لإنقاذ حياة المرضى، بل ويزيد من الوصمة لدى المرضى.

قال الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي ومستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية ان وزيرة الصحة ارسلت لي بخصوص تعميم القانون المصري الخاص برعاية المريض النفسي علي الدول العربية للاسترشاد به عند وضع قوانينها الوطنية.و أشار دكتور عكاشة أنه هو من وضع القانون الجديد للصحة النفسية واحدث تعديلات علي قوانين الصحة النفسية في مصر وخاصة فما يتعلق بحقوق المرض النفسي والدخول الاختياري وشروط الدخول الإلزامي وفيما يتعلق بجلسات تنظيم إيقاع المخ اكد دكتور أحمد عكاشة أنه اول من استبدل مصطلح جلسات الكهرباء بجلسات تنظيم إيقاع المخ وأنه لابد من إزالة الوصمة حول المرض النفسي والعلاج النفسي والتوضيح للمواطنين بان هناك قوانين مصرية للصحة النفسية تراعي حقوق المريض وأن العالم العربي يسترشد بهذه القوانينو قد أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 210 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.ويهدف القانون إلى الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين ورعايتهم صحيا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، وفي ظل اعتراف المجتمع الدولى بهذه التطورات ودعمها.