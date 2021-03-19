عاجل - أول رد فعل من صلاح على مواجهة راموس من جديد





وشهدت المباراة التي جمعت الفريقين في نهائي دوري الأبطال عام 2018 واقعة مثيرة لن ينساها محمد صلاح نجم ليفربول تحديدًا، وذلك عندما تسبب سيرجو راموس قائد الفريق المليك في إصابته بـ "الكتف" ولم يستطيع استكمال المباراة وقتها وخرج باكيًا بعد 30 دقيقة ليخسر فريقه اللقاء بنتيجة 3 – 1.





وكشف مصدر مقربة من صلاح عن ردة فعله بعد إجراء القرعة ووقوع ليفربول في مواجهة ريال مدريد مرة أخري، حيث ينتظر الدولي المصري هذه المباراة من أجل الثأر من راموس قائد المرينجي.





وأكد مصدر مقرب من صلاح، بأن اللاعب يسعي للثأر والانتقام من خلال الفوز وإخراج ريال مدريد خارج البطولة والتأهل إلى نصف النهائي.





يذكر أن ليفربول سيواجه الفائز من تشيلسي الإنجليزي أو بورتو البرتغالي حال تخطيه عقبة ريال مدريد والتأهل إلى نصف النهائي.





أسفرت قرعة دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عن مواجهة ليفربول الإنجليزي ضد ريال مدريد الإسباني، في لقاء مُكرر من نهائي دوري الأبطال عام 2018 والذي حقق من خلال الفريق الملكي الفوز وحصد اللقب على حساب الريدز.