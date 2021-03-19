وليد منصور يتعاقد مع المغربية إكرام









تعاقد المنتج وليد منصور، مع الفنانة المغربية اكرام لمدة 5 سنوات لانتاج 3 البومات و ايضا اداره اعمالها في مصر و الوطن العربي.





اكرام مغربيه الجنسيه من افضل الاصوات في المغرب و تبلغ من العمر 22عاما وسوف تتواجد في مصر خلال نهايه الشهر لتصوير اولي اغاني الالبوم و ايضا تقديمها من خلال مؤتمر صحفي ضخم سوف يعقده منصور لتقديم الفنانه الصاعده و التي يراهن منصور علي انها سوف تكون خلال العام القادم وسط كبار النجوم.





ويختار وليد منصور واكرام اسم فني لها خلال الفترة المقبلة ومن اكبر الداعمين لها الموزع توما والذي قام بتقدمها لمنصور في البداية.





وتعد إكرام اولي مفاجآت وليد في التعاقد مع النجوم الشباب حيث يحرص دائما علي دعمهم ومن المقرر ان يعلن عن نجوم آخرون خلال الفترة المقبلة لإنتاج اغاني وألبومات لهم في ظل حالة الاحباط التي تسيطر علي المواهب الصاعدة خلال الفترة الأخيرة.





وتأتي خطوة إنتاج الالبومات لوليد منصور بعد النجاح الكبير الذي حققه في الإنتاج السينمائي علي مدار الأعوام الماضية والأفلام التي قدمها لكبار النجوم في مصر والعالم العربي وحققت أعلي إيرادات في تاريخ السينما المصرية.





ويعكف وليد حاليا علي استكمال تصوير فيلم "أهل الكهف" الذي يتولي إنتاجه أيضا حيث يصور فريق العمل في إحدى الإستوديوهات بمنطقة الهرم ومن المقرر ان يسافروا للمغرب خلال الفترة المقبلة لإستكمال التصوير هناك.





ويعد فيلم "أهل الكهف" من أضخم إنتاجات السينما المصرية، نظراً لكم النجوم الذي يشارك واستعانتهم بفريق عمل الأكشن بأكمله من لندن لظهور المشاهد على أعلى مستوى، ومن المقرر أن يعرض الفيلم في موسم عيد الأضحى المقبل 2021.



