مستثمرو طابا: الطرق الجديدة عملت على انعاش الحركة بالمدينة





أشاد مستثمرو طابا بالطرق الجديدة التي تم انشائها لتمهيد وتسهيل حركة الوصول الى المدينة، كما تم مناقشة إمكانية زيادة الخدمات بالمنطقة وتسيير عدد من رحلات الطيران الى مطار طابا.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع بينهم وبين وزير السياحة والآثار، بحضور غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وهو الاجتماع الذي جاء على هامش زيارته لمدينة طابا لحضور الاحتفالية التي نظمتها محافظة جنوب سيناء مساء أمس للاحتفال بالذكرى ال 32 لعودة طابا إلى الأراضي المصرية،





وعرض المستثمرون المشكلات التي تواجههم وآرائهم ومقترحاتهم لدفع التنمية السياحية بالمدينة، وبحث آليات تنشيط حركة السياحة الداخلية، وعودة طابا الى ما كانت عليها قبل سنوات.



وصرح وزير السياحة والآثار أن الدولة لا تدخر جهداً في سبيل النهوض بالقطاع السياحي كونه أحد أهم روافد الاقتصاد القومي،



لافتاً إلى أن القيادة السياسية والحكومة تقوم بتذليل كافة العقبات الممكنة لدفع العمل في القطاع السياحي وتقديم الدعم اللازم للتخفيف عن كاهل هذا القطاع الهام خاصة وأن القطاع الخاص هو شريك النجاح والقاطرة الحقيقية للنهوض بهذا القطاع الحيوي.



كما أشار الوزير إلى المبادرات والقرارات والإجراءات والإعفاءات والتحفيزات والدعم الذي منحته الدولة لمساندة القطاع السياحي والعاملين به منذ بداية أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد وحتي الآن.



وأكد علي أن طابا مدينة تجمع بين العديد من الأنماط السياحية المختلفة فهي مدينة ذات موقع سياحي متميز لما بها من شواطئ خلابة وطبيعة دافئة وفنادق فخمة، كما أن بها جزيرة فرعون التي يوجد بها قلعة صلاح الدين الأثرية.



وتم خلال الاجتماع مناقشة بعض المشكلات التي تواجه قطاع السياحة بطابا مع طرح مقترحات لحلها، لعودة طابا كما كانت عليه قبل سنوات، بالإضافة إلى مناقشة مقترحات تنشيط السياحة الداخلية لطابا.