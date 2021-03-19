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الصين: نمو الإيرادات المالية 18% خلال يناير وفبراير

الجمعة 19/مارس/2021 - 04:52 م
بوابة الفجر
وكالات
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 أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها وزارة المالية الصينية، يوم الخميس، ارتفاع حجم الإيرادات المالية بنسبة 18.7 بالمئة على أساس سنوي، خلال الشهرين الأولين من العام الجاري 2021، منتعشة من التراجع المسجل بنسبة 3.9 بالمئة في العام الماضي.

 

وأضافت البيانات الصادرة أن إجمالي الإيرادات المالية في البلاد بلغ 4.18 تريليون يوان (نحو 644.47 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة ما بين شهري يناير- فبراير الماضيين.

 

وقال خه داي شين، الباحث في الأكاديمية الوطنية لاستراتيجية الاقتصاد التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية: "إن التوسع السريع المسجل في الإيرادات المالية في الشهرين الأولين من العام الجاري كان مدفوعاً بشكل رئيسي بالانتعاش الاقتصادي الثابث للصين، وبالقاعدة المنخفضة بشكل نسبي خلال ذات الفترة من العام الماضي".

وسجلت الإيرادات الضريبية 3.7 تريليون يوان في الشهرين الأولين، بارتفاع بنسبة 18.9 بالمئة على أساس سنوي.

أما إيرادات ضريبة القيمة المضافة، أكبر مصدر للإيرادات المالية في البلاد، فقد قفزت بنحو 20 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، بينما شهدت ضرائب دخل الشركات ارتفاعاً بنسبة 13.2 بالمئة.

وبشكل تفصيلي، جمعت الحكومة المركزية والحكومات المحلية 2.05 تريليون يوان و 2.13 تريليون يوان من الإيرادات المالية، على التوالي، خلال الشهرين الأولين المذكورين، مرتفعين بنسبة 18.7 بالمئة على أساس سنوي.

وأظهرت البيانات أيضاً ارتفاع الإنفاق المالي في الصين بنسبة 10.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 3.57 تريليون يوان في الشهرين الأولين من العام الجاري.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع كبير في حجم الإنفاق المالي في مجالات تضمنت العلوم والتكنولوجيا، والتعليم، والتوظيف والصحة العامة.

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