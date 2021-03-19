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“البحوث الإسلامية” يهنئ القوات المسلحة والشعب المصري بالذكرى ٣٢ لتحرير طابا
الجمعة 19/مارس/2021 - 04:56 م
محمود الجلاد
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هنأ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، القيادة السياسية الحكيمة والشعب المصري العظيم، والقوات المسلحة الباسلة قيادة وضباطًا وجنودًا، بالذكرى ال٣٢ لرفع العلم المصري على طابا، واسترداد آخر جزء من سيناء الحبيبة، مؤكدًا على أهمية الاستفادة من هذه المناسبة وضرورة الاصطفاف خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة، ودعمها في الخطوات الفعالة التي تتخذها في بناء الوطن.
وأكد الأمين العام دكتور نظير عيّاد، على ضرورة الاستفادة من تلك الذكرى المهمة من خلال التركيز على بيان أهمية سيناء للدولة المصرية على مرّ التاريخ، وأهمية الدفاع عن الوطن وحمايته والذود عنه، خاصة في هذه المرحلة الحالية التي تحتاج منا جميعًا إلى بذل مزيد من الجهود من أجل تنمية الوطن وازدهاره.
كما بعث الأمين العام بتحية تقدير وإعزاز لأبطال قواتنا المسلحة وقوات الشرطة وتحية فخر لشهدائنا الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم فداء لكل شبر من سيناء العزيزة، والتي كانت ولا تزال شاهدة على الكرامة والعزة المصرية وعظمة قواتنا المسلحة.
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