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“البحوث الإسلامية” يهنئ القوات المسلحة والشعب المصري بالذكرى ٣٢ لتحرير طابا

الجمعة 19/مارس/2021 - 04:56 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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هنأ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، القيادة السياسية الحكيمة والشعب المصري العظيم، والقوات المسلحة الباسلة قيادة وضباطًا وجنودًا، بالذكرى ال٣٢ لرفع العلم المصري على طابا، واسترداد آخر جزء من سيناء الحبيبة، مؤكدًا على أهمية الاستفادة من هذه المناسبة وضرورة الاصطفاف خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة، ودعمها في الخطوات الفعالة التي تتخذها في بناء الوطن.

وأكد الأمين العام دكتور نظير عيّاد، على ضرورة الاستفادة من تلك الذكرى المهمة من خلال التركيز على بيان أهمية سيناء للدولة المصرية على مرّ التاريخ، وأهمية الدفاع عن الوطن وحمايته والذود عنه، خاصة في هذه المرحلة الحالية التي تحتاج منا جميعًا إلى بذل مزيد من الجهود من أجل تنمية الوطن وازدهاره.

كما بعث الأمين العام بتحية تقدير وإعزاز لأبطال قواتنا المسلحة وقوات الشرطة وتحية فخر لشهدائنا الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم فداء لكل شبر من سيناء العزيزة، والتي كانت ولا تزال شاهدة على الكرامة والعزة المصرية وعظمة قواتنا المسلحة.

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