الكشف عن وجهة زيدان المقبلة بعد مغادرة ريال مدريد

أشارت العديد من التقارير، اليوم الجمعة، إلى مستقبل الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد.





وقال برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن زيدان أقرب إلى الرحيل عن ريال مدريد، من البقاء عقب نهاية الموسم الحالي، كما أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، يخطط لمنح زيدان، مهمة تدريب منتخب الديوك في الصيف المقبل، عقب بطولة يورو 2020.





وحقق زيدان إنجاز غير مسبوق بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات على التوالي مع ريال مدريد، خلال ولايته الأولى مع النادي الملكي.



