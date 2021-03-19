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الكشف عن وجهة زيدان المقبلة بعد مغادرة ريال مدريد
الجمعة 19/مارس/2021 - 04:57 م
الفجر الرياضي
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أشارت العديد من التقارير، اليوم الجمعة، إلى مستقبل الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد.
وقال برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن زيدان أقرب إلى الرحيل عن ريال مدريد، من البقاء عقب نهاية الموسم الحالي، كما أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، يخطط لمنح زيدان، مهمة تدريب منتخب الديوك في الصيف المقبل، عقب بطولة يورو 2020.
وحقق زيدان إنجاز غير مسبوق بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات على التوالي مع ريال مدريد، خلال ولايته الأولى مع النادي الملكي.
ويتواجد ريال مدريد، بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، كما صعد الميرنجي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
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