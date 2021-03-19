عاجل - كارتيرون يطلب الاستغناء عن نجم الزمالك









فرض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أول طلباته على مجلس إدارة النادي، قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وتولى كارتيرون الإدارة الفنية للفارس الأبيض، مؤخرًا عقب إقالة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق، بسبب تراجع المستوى.





وطالب كارتيرون إدارة ناديه، بضرورة التخلي عن خدمات مروان حمدي مهاجم الفريق الأبيض، من أجل التعاقد مع صفقة قوية بديله.





وكان الزمالك تعاقد مع مروان حمدي لمدة ثلاث مواسم مقبلة، لتعويض رحيل مصطفى محمد إلى جالاطا سراي التركي، بفترة الانتقالات الشتوية المنتهية.





ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر، يوم 3 أبريل المقبل على ملعب 5 جويليه بالجزائر ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



