Advertisements

عاجل - كارتيرون يطلب الاستغناء عن نجم الزمالك

الجمعة 19/مارس/2021 - 05:03 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements


فرض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أول طلباته على مجلس إدارة النادي، قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتولى كارتيرون الإدارة الفنية للفارس الأبيض، مؤخرًا عقب إقالة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق، بسبب تراجع المستوى.

وطالب كارتيرون إدارة ناديه، بضرورة التخلي عن خدمات مروان حمدي مهاجم الفريق الأبيض، من أجل التعاقد مع صفقة قوية بديله.

وكان الزمالك تعاقد مع مروان حمدي لمدة ثلاث مواسم مقبلة، لتعويض رحيل مصطفى محمد إلى جالاطا سراي التركي، بفترة الانتقالات الشتوية المنتهية.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر، يوم 3 أبريل المقبل على ملعب 5 جويليه بالجزائر ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مروان حمدي كارتيرون دوري ابطال افريقيا الترجي اخبار الزومالك

أخبار تهمك

تصريح مهم من رئيس الوزراء بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

بعد وقوعه أمام ريال مدريد.. كشف حساب ليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن وجهة زيدان المقبلة بعد مغادرة ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

مواعيد مباريات دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- تعرف على مواجهات ربع نهائي الدوري الأوروبي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

كارلوس: صلاح لن يقترب من راموس

منذ ساعة و 18 دقيقة

تعليق ناري من زيدان عن مواجهة ليفربول بدوري الأبطال

منذ 34 دقيقة

ملامح تشكيل منتخب مصر أمام كينيا فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. الطاقة السعودية: السيطرة على حريق مصفاة الرياض جراء هجوم بطائرات مسيرة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

فوز أشمون وتعادل تلا في ختام الدور الاول للترقي

منذ نصف ساعة

أول رد فعل من ريال مدريد على مواجهة ليفربول بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 14 دقيقة

قرار عاجل من وزير التعليم العالي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - كارتيرون يطلب الاستغناء عن نجم الزمالك

منذ 42 دقيقة

فرجاني يقترب من الرحيل.. كارتيرون يطلب استعادة نجم الزمالك

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من صلاح على مواجهة راموس

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع باتشيكو

محمد صلاح: باتشيكو مدرب على أعلى مستوى

باتشيكو يرفض رحيل جوكر الزمالك

نجم مصر المقاصة بديل مصطفى محمد في الزمالك

باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك

حقيقة اقتراب كارتيرون من العودة إلى الزمالك

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:11 م

تعليق ناري من زيدان عن مواجهة ليفربول بدوري الأبطال

عاجل - أول رد فعل من صلاح على مواجهة راموس

04:43 م

عاجل - كارتيرون يطلب الاستغناء عن نجم الزمالك

05:03 م

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

01:18 م

عاجل- تعرف على مواجهات ربع نهائي الدوري الأوروبي

03:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار