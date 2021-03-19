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وفاة الفنان عبد الوهاب خليل عن عمر ناهز ال70 عاما

الجمعة 19/مارس/2021 - 05:24 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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توفى منذ قليل الفنان عبد الوهاب خليل عن عمر ناهز ال70 عاما وذلك عقب صراع طويل مع المرض.

ونعت نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان الكبير عبد الوهاب خليل والذي وافته المنية منذ قليل.

عبدالوهاب خليل ممثل مصري، حاصل على ليسانس الحقوق، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، كانت بداياته في الستينيات من القرن الماضي، من خلال المسرح واﻹذاعة، ليشارك بعدها في عشرات الأعمال ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، من أبرز أعماله «الخيط الرفيع، أحضان الخوف، الدخيل».

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