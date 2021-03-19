خطأ لغوي يحول مخرج صلاة الجمعة للتحقيق

أحالت الهيئة الوطنية للإعلام، محمد القاضي، مخرج صلاة الجمعة، بالإضافة إلى المخرج المنفذ، إلى التحقيق بسبب الخطأ الإملائي الذي ظهر على شاشة التليفزيون المصري.





وتحفظ قطاع التليفزيون بالهيئة الوطنية للإعلام على شريط فيديو صلاة الجمعة بالكامل والذي حمل الخطأ الإملائي حتى يتم الانتهاء من التحقيقات من خلال الشئون القانونية بسبب وجود خطأ إملائي في جملة مسجد "الإذاعة والتليفزيون" حيث تم كتابة كلمة الإذاعة بحرف الزاي، وظلت مستمرة لمدة تقترب من الساعة.