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القبض على أشهر تاجر مخدرات بحوزته هيروين بالقليوبية

الجمعة 19/مارس/2021 - 05:08 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، بالتنسيق مع وحدة مباحث مركز شرطة طوخ من القبض على أشهر تاجر مخدرات وبحوزته 350 جرام هيروين وسلاح أبيض، ويتخذ من منطقة الدير دائرة المركز مسرحا لممارسة نشاطه الإجرامي.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بتحريز المضبوطات، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول نشاطه الإجرامي.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم حداد مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بورود معلومات سرية بقيام عاطل ومقيم الدير دائرة مركز طوخ، بالإتجار في الهيروين على نطاق واسع بمنطقة الدير.

تشكلت قوة أمنية من رجال المباحث أشرف عليها اللواء حاتم حداد مدير المباحث والعميد خالد المحمدي رئيس المباحث، وقادها المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ وتمكن النقيبان أحمد مصطفى، وحاتم الغزالي معاونا المباحث من إلقاء القبض على المتهم في أول ساعات الصباح في أحد الأكمنة، ويدعى "رياض.م" والشهير برياض قدح 39 عاما عاطل، ومقيم الدير بطوخ، وبحوزته 350 جرام هيروين ومقص حديدي وميزان حساس ومبلغ مالي 1300 جنيه، و2هاتف وسلاح أبيض "مطواه".

وتحرر المحضر اللازم وبمواجهته أمام النيابة العامة أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

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