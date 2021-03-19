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تعليق ناري من زيدان عن مواجهة ليفربول بدوري الأبطال

الجمعة 19/مارس/2021 - 05:11 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن مواجهة فريقه غدا أمام مضيفه سيلتافيجو في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي للمباراة :"ستكون مباراة صعبة، ونريد أن نواصل القيام بأشياء جيدة".

وأضاف :"يجب ألا ننسى ما فعلناه وما نقوم به، غدًا مباراة أخرى ونريد أن نواصل على ذلك، نحن نحاول أن نكون جاهزين بشكلٍ جيد".

وتابع :"في كل عام عند الوصول لمراحل الحسم، يصبح جدول المباريات أصعب، أنا لا أهتم بذلك، كل ما علي فعله هو العمل يومًا بيوم وهذا ما يحفزنا، لا زلنا على قيد الحياة للمنافسة في البطولات".

وتطرق للتعليق على مواجهة ليفربول في ربع نهائي دوري الأبطال قائلا :"نحن نعلم الصعوبات التي سنواجهها، جميع الفرق المتواجدة في دور ربع النهائي جيدة وصعبة جدًّا، ستكون مباراة صعبة، نحن نعلم بأن ليفربول على المستوى البدني فهو سيسبب بالكثير من المتاعب لنا، ولكن لدينا مباراة غدًا وعلينا أن نركز عليها".

وتابع :" لا يمكننا القول بأن القرعة سيئة أو جيدة، يمكنك أن ترى كيف يلعب ليفربول في الدوري الإنجليزي ولكن في هذه المباريات الإقصائية يستطيعون تقديم المزيد، هم مثلنا".

وزاد :"أنا محظوظ لأنني استطعت اللعب لهذا النادي، وأنا محظوظ كذلك لتدريبي هذا النادي الرائع، أنا أستمتع كل يوم فيما أقوم به، لن أستطيع تغيير شيء عن ما يُقال، لذلك سأستمتع بكل يوم كمدرب لـ ريال مدريد".


وحول اللعب في ملعب محايد ضد ليفربول؟ قال :"لا نعلم ما سيحدث حتى نهاية الشهر، سنلعب أينما يخبروننا، نحن نفضل اللعب في دي ستيفانو ولكننا سنرى".

وعن إمكانية تدريب منتخب فرنسا قال :" أفكر فيه هو مباراة الغد فقط، لا شيء آخر".

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