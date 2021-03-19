سلالة جديدة من كورونا والحكومة الليبية تؤدي اليمين الدستورية.. أبرز أحداث العالم في أسبوع

شهد العالم على مدار الأسبوع المنصرم، أحداثا كثيرة، في مختلف المجالات، وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز الأحداث بدءا من يوم السبت 13 مارس 2021، وحتى اليوم الجمعة 19 مارس 2021:



الفلبين تعلن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا



اكتشفت السلطات الصحية في الفلبين، يوم السبت الماضي، سلالة جديدة من فيروس كورونا في البلاد.



ونقلت مجموعة ABS-CBN الإعلامية، عن السلطات الفلبينية، أنه تمت تسمية السلالة بـ P.3، مضيفة أن عدد الحاملين لهذا النوع من الفيروس، بلغ حتى الآن 98 حالة.



وأكدت وزارة الصحة الفلبينية، اكتشاف الحالة الأولى للطفرة البرازيلية (P.1)، لدى مواطن فلبيني عاد من البرازيل مؤخرا.



وبحسب الصحة الفلبينية، تملك الطفرتان P.3 وP.1، نفس الأصل - B.1.1.28. لم يتم إثبات أن هذه السلالة أكثر عدوى أو يمكن أن تسبب مشاكل لفعالية اللقاح.



وقالت السلطات الفلبينية، إنه تم اكتشاف السلالة P.3 بعد شهر تقريبا من تأكيد وزارة الصحة، العثور على طفرتين- E484K وN501Y في عينات من منطقة فيساياس المركزية.



وأكدت وزارة الصحة المحلية، أن منظمة الصحة العالمية "لا توصي بتسمية هذه الطفرة بالفلبينية"، على الرغم من اكتشاف P.3 لأول مرة في الفلبين.



أبو الغيط يدين افتتاح سفارة التشيك بالقدس



أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، قيام جمهورية التشيك بافتتاح مكتب سفارتها بالقدس المحتلة، مشددا على أن الإجراء يُخالف القانون الدولي، والسياسة الأوروبية الثابتة تجاه هذه القضية، مؤكدًا أن هذا التصرف لا يُساعد على السلام وينتهك الحقوق الفلسطينية في المدينة المحتلة.



وأكد مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية أن ما أقدمت عليه جمهورية التشيك من افتتاح ممثلية لها في القدس يأتي بالمخالفة لقرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980 الذي يحظر إقامة بعثاتٍ دبلوماسية في المدينة المحتلة.



وأضاف المصدر أن وضعية القدس هي قضية من قضايا الحل النهائي التي تُحل عبر التفاوض، ولا يمكن تقرير مصيرها بشكل مسبق عبر إجراءات أحادية.



ونقل المصدر عن أبو الغيط تأكيده أن وضعية القدس القانونية لا تتأثر بقرار هذه الدولة أو تلك فتح بعثاتٍ تمثيلية لها، فالقدس الشرقية هي أرضٌ محتلة بواقع القانون الدولي، وهذه حقيقة ثابتة لا تتأثر بتصرفات بعض الدول التي اختارت المصالح على حساب المبادئ.



إصابة وزيرة العمل الفرنسية بكورونا



أعلنت وزيرة العمل الفرنسية إليزابيث بورن، يوم الأحد الماضي، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وأكدت أنها بصحة جيدة.



وكتبت بورن البالغة 59 عاما على "تويتر": "بعد التأكد من إصابتي بكوفيد-19، سأواصل تنفيذ مهامي عن بعد".



وبورن هي أحدث مسؤول فرنسي كبير يصاب بفيروس كورونا هذا العام بعد الرئيس إيمانويل ماكرون ووزير المالية برونو لو مير ووزير الثقافة فرانك ريستر.



النمسا تعلن بدء الموجة الثالثة من جائحة كورونا



أعلن وزير الصحة النمساوي رودولف أنشوبر، يوم الإثنين الماضي، بدء الموجة الثالثة من جائحة كورونا.



وطالب وزير الصحة النمساوي، ببذل أقصى جهد لمنع تكرار ما جرى في الخريف من الانتشار الشامل للعدوى خلال الموجة الثانية.



وقال وزير الصحة النمساوي: "نلاحظ بداية الموجة الثالثة من الوباء في النمسا. وهي في الكثير من الحالات تنتشر في جميع أنحاء أوروبا.



وأكد رودولف أنشوبر، أنه من الضروري تجنب الزيادة المنفلتة في عدد الإصابات، من خلال تنظيم اختبارات وجود الفيروس لدى مغادرة المناطق المتأثرة بشكل خاص بالوباء.



الحكومة الليبية تؤدي اليمين الدستورية



أدى رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اليمين الدستورية، أمام البرلمان.



كما أدى أعضاء حكومة الدبيبة اليمين الدستورية.



جاء ذلك بعدما تسلم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، ديوان مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس، يوم السبت الماضي.



وفي يوم الثلاثاء، وخلال تسلمه مهام منصبه رسميا، شدد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، على أن حكومته عازمة على الإصلاحات.



وقال دبيبة، في كلمة بعد تسلمه المهام رسميا، إن الحكومة الجديدة ستكمل ما بدأ في هذه المرحلة الصعبة من حياة الليبيين.



وأضاف: "نحن عازمون على الإصلاحات.. اليوم ذهبت مرحلة، وستأتي مراحل".



وتابع: "نشكر الحكومة السابقة على ما قدمته.. أنتم إخوة لنا وسنستفيد من خبراتكم السابقة.. نحن معكم وأنتم معنا.. تركتم مساحة لا بأس بها من الحركة وجني النتائج".



وأوضح: "اشتغلتم في موضوع المصالحة وكورونا ونحن نراكم ونشاهدكم ونتابع إجراءاتكم السابقة.. نأمل أن نكمل ما بدأتموه".



فرنسا تعلن العثور على نوع جديد من كورونا



أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، في بيان، يوم الإثنين الماضي، العثور على نوع جديد من فيروس كورونا في منطقة بريتاني الفرنسية.



وأضافت وزارة الصحة أن التحليل الأولي لم يظهر أن هذا البديل الجديد أكثر خطورة أو قابلية للانتقال من غيره.



وقالت الوزارة إنه تم العثور على البديل الجديد في مجموعة من الحالات في مركز مستشفى في لانيون.



مقتل 3 أشخاص فى انفجار غاز بمبنى فى روسيا



وقع انفجار غاز في مبنى مكون من 9 طوابق شمال غرب العاصمة الروسية، موسكو، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، من بينهم طفل 3 سنوات، وتم إنقاذ صبي 12 عاما من تحت الأنقاض، طبقا لما ذكرته السلطات اليوم الجمعة.



وبشكل إجمالي، أصيب 4 أشخاص على الأقل.



وأظهرت مقاطع فيديو تدمير أجزاء من واجهة المبنى بفعل قوة الانفجار.



وكثيرا ما تحدث انفجارات الغاز في روسيا وغالبا ما تكون مميتة.