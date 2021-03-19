فوز أشمون وتعادل تلا في ختام الدور الاول للترقي





حقق فريق أشمون فوزا مهما وغالبا على ملعبة على حساب فريق مركز شباب قويسنا بثلاثية أهداف مقابل هدف بختام الدور الاول لترقي للقسم الرابع .



خرج الشوط الأول بالتعادل السلبي وفي الشوط الثاني تقدم أشمون عن طريق احمد عبد المعبود ثم تعادل شباب قويسنا عن طريق احمد عبد العزيز ثم أضاف أشمون هدفين عن طريق محمد زكي ومحمد خيري



الفوز رفع رصيد أشمون إلى 6 نقاط بالمركز الأول وتوقف رصيد شباب قويسنا عند 4 نقاط بالمركز الثالث .



وفي المواجهة الأخرى تعادل نادي قويسنا على ملعبة مع نادي تلا 2/2 في مواجهة ساخنة وقوية شهدت تقدم قويسنا من ركلة جزاء للاعب حماصه وقيل ختام الدور الاول حصل تلا على ركلة جزاء سجلها محمد فودة .



وشهد الشوط الثاني تقدم تلا عن طريق محمود عبد الحفيظ ثم تعادل قويسنا عن طريق الظهير الأيسر ابراهيم السيد حلمي .



وكاد تلا أن يخطف هدف الفوز عن طريق أكثر من فرصة مؤكدة عن طريق محمد مبروك ومحمد طايل شيكو ليخرج اللقاء بالتعادل .



بذلك النتيجة يرتفع رصيد تلا إلى 5 نقاط بالمركز الثاني في حين حصل قويسنا على اول نقطة بالترقي .



ويلتقي الجمعة المقبلة في الدور الثاني مركز شباب قويسنا مع اشمون وتلا مع قويسنا .



الترتيب



1-أشمون 6 نقاط

2-تلا 5 نقاط

3-م شباب قويسنا 4 نقاط

4-قويسنا نقطة وحيدة