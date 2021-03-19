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ضبط أغذية منتهية الصلاحية في حملة لـ"صحة الفشن" ببني سويف

الجمعة 19/مارس/2021 - 05:16 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف باستمرار وتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذاية والمحال والصيدليات لضبط الوضع فى مجال تداول السلع فى هذه المواقع ومواجه كافة صور الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وشّدد محافظ بني سويف، في بيان له، على ضرورة مواجهة كافة صور التلاعب فى الأسعار أو احتكار السلع وبيعها فى السوق السوداء خاصة فى ظل الظروف الراهنة، والتى تشهد توجيه معظم الجهود لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

تقرير الحملة

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج حملات الرقابة الصحية بالتنسيق مع التموين والجهات الرقابية المعنية، مشيرا إلى تكليفه الدكتورة أمنية حسن مدير إدارة الطب الوقائي بتكثيف الرقابة على أماكن عرض وبيع الأغذية.

وزارة الصحة

وأشار وكيل وزارة الصحة، في تقريره، إلى أن فريق مراقبة الأغذية بإدارة الفشن الصحية قام بعمل حملة على المنشآت الغذائية بقرية كفر درويش وذلك بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والجهات المعنية.

أغذية غير صالحة

وقامت الحملة بالمرور على 21 منشأة، وتم سحب 27 عينة أغذية مختلفة وإرسالها لمعمل التحليل، وإعدام 32 كيلو جرام من الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وعدم احتفاظها بخواصها الطبيعية، وتحرير عدد 5 محاضر جنحة للمخالفة للقرار 96 لسنة 67 لعدم مراعاة اشتراطات النظافة الصحية.

كما حّررت الحملة 18 محضر بواقع: 5 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات النظافة الصحية و13 محضر لعدم حملهم شهادات صحية لمزاوله المهنة، وقد شارك في الحملة كل من: محمد محمود مراقب أول الأغذية، أحمد رجب ومحمد عبدالقادر، مفتشي الأغذية، الدكتور عادل جرجس من الطب البيطري.

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