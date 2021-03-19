عاجل - مصطفي محمد يقود هجوم جالطة سراي أمام ريزا سبور





وشهدت المباراة تواجد الدولي المصري مصطفي محمد نجم الزمالك المعار إلى جالطة سراي أساسيًا في تشكيل الفريق التركي.





وجاء التشكيل على النحو التالي :





حارس: فيرناندو موسليرا.

الدفاع: مارسيلو ساراتشي – ماركاو – نيكاديمو لوينداما – دياندري ييدلين.

الوسط: أوغينكارا إيتيبو.

أمامه: إيمري كلينيتش – جيدسون فيرنانديش – إيمري أكابابا.

الهجوم: مصطفى محمد – راديمال فالكاو.







أعلن فاتح تريم، المدير الفني لفريق جالطة سراي، تشكيل فريقه الرسمي الذي سيواجه ريزا سبور بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الواحدة الثلاثين من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.