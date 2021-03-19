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كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 1511 مواطنًا ببني سويف (صور)

الجمعة 19/مارس/2021 - 05:17 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، عن تنفيذ قافلة طبية بقرية "الملاحية" بمركز ببا، ضمن القوافل المجانية لوزارة الصحة، وقعت الكشف الطبي ووفرت العلاج بالمجان لـ1511 مواطنًا خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

وأكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، في بيان له، على انتظام العمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

القوافل الطبية

وأشار محافظ بنى سويف، إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية بقرى المحافظة.

تقرير القافلة

وتبين من التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف على المحافظ، الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية الملاحية بمركز ببا على مدار" الأربعاء والخميس الماضيين" مكونة من 10 عيادات فى 9 تخصصات، هي: الباطنة والأطفال والجراحة والعظام والأسنان والنساء والرمد والأسنان والجلدية وتنظيم الأسرة.

إجراءات وقائية

وذكر البيان، أنه تم تنفيذ القافلة ووسط إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1531 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان، وتضمنت" 104 معمل دم و44 معمل طفيليات و29 حالة أشعة وإاستصدار 5 قرارات نفقة دولة وتحويل 15 حالة مرضية للمستشفيات لإستكمال العلاج واجراء موجات فوق صوتية لـ33 حالة.

ندوات تثقيف صحي

وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لـ94 مواطنًا، وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية "الالتهاب الكبدي الفيروسي وفيروس كورونا المستجد والسعار وأنفلونزا الطيور والطفيليات المعوية والبلهارسيا".

كما شملت فعاليات الندوات موضوعات عن الامراض الغير معدية "الضغط والسكر والسمنة وأورام الصدر وتنظيم الأسرة والنظافة الشخصية ونظافة المنزل والتغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة" فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ104 مواطنًا.

وكيل وزارة الصحة

وأوضح الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن هذه القوافل تشهد دعمًا نوعيًا من الوزارة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسؤول المالى والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 1511 مواطنًا ببني سويف (صور)
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 1511 مواطنًا ببني سويف (صور)
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 1511 مواطنًا ببني سويف (صور)
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 1511 مواطنًا ببني سويف (صور)
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 1511 مواطنًا ببني سويف (صور)
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 1511 مواطنًا ببني سويف (صور)
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 1511 مواطنًا ببني سويف (صور)
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 1511 مواطنًا ببني سويف (صور)
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 1511 مواطنًا ببني سويف (صور)
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 1511 مواطنًا ببني سويف (صور)

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