ما هي ابرز التعديلات التى تم إدخالها على شروط مبادرة"إحلال السيارات المتقادمة"

أدخلت وزارة المالية العديد من التعديلات على شروط المبادرة الرئاسية إحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي؛ لتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة.





التعديلات شملت زيادة سن المستفيدين من المبادرة :

وشملت التعديلات التى تم إدخالها من قبل وزارة المالية على المبادرة، تعديل سن المسموح لهم الالتحاق بالمبادرة ليبدأ من 21 عاما وحتى 65 عاما بدلا من 60 عاما في السابق، وسمحت وزارة المالية لمن مر على امتلاكه السيارة المتقادمة أكثر من سنتين أن يدخل المبادرة بدلا من ثلاث سنوات في السابق.

تعديل شرط إمتلاك السيارة :

وكانت وزارة المالية وضعت شرط امتلاك السيارة المتقادمة لأكثر من سنتين لمنع الاتجار في السيارات القديمة ، حيث رصد استغلال العديد من التجار المبادرة لرفع أسعار تلك السيارات، واحتمال عدم استفادة المستحقين من المبادرة.

إلغاء مقابل التخريد :

كما جرت التعديلات أيضا على المبادرة بإلغاء مقابل التخريد والاكتفاء بالحافز الأخضر، بنسبة 10٪ من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه لسيارة الملاكى، وبنسبة 20٪ بحد أقصى 45 ألف جنيه لسيارة الأجرة وبنسبة 25٪ بحد أقصى 65 ألف جنيه لسيارة الميكروباص.

واستمر العمل بباقي شروط المبادرة التي لم تتغير، وهي أن تكون رخصة السيارة سارية، وأن يكون مر على عمرها الإنتاجي نحو 20 عام، أن يكون المتقدم من أحد محافظات المرحلة الأولى وهي القاهرة والجيزة والاسكندرية والقليوبية وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر.

أنواع السيارات الملاكي والأجرة المشاركة في المبادرة:

كشف موقع المبادرة رسميا عن اسعار السيارات المشاركة في المبادرة واسعارها عند السداد النقدي، وهي لادا جرانتا AT بسعر 157.500 جنيه ، و لادا جرانتا MT بسعر 145.800 جنيه، و بي واي دي F3 GLI AT بسعر ١٦٦٬٥٠٠ جنيه، بي واي دي F3 GLI MT بسعر 156,600 جنيه ، بي واي دي F3 GLXI AT بسعر 175,500 جنيه.

وطرحت شركة غبور أوتو ضمن المبادرة سيار أكسنت RB بأسعار تتراوح بين 189,585 جنيه، وحتى 224,650 جنيه حسب الموديل، والنتر HD بأسعار تتراوح بين 213 ألف جنيه حتى 243,650 جنيه، كما جاءت مشاركة شرك نيسان بسيارتين في المبادرة وهما نيسان صنى N17 بسعر نقدي يتراوح بين 187,574 جنيه حتى 209,812 جنيه حسب الموديل، والسيارة الثانية نيسان سنترا B17 بأسعار عند الشراء النقدي تتراوح بين 261,905 جنيه إلى 279 ألف جنيه بحسب الموديل.

وشملت المبادرة طرح شركة منصور شيفرولية سيارة أوبترا بسعر عند الشراء النقدي يتراوح بين 185,310 ألف جنيه حتى 193,276 ألف جنيه حسب الموديل.

أما السيارات الأجرة المسموح بشرائها في المبادرةوهي لادا جرانتا AT بسعر 140 ألف جنيه ، و لادا جرانتا MT بسعر 129,600 \جنيه، و بي واي دي F3 GLI AT بسعر 148 ألف جنيه، بي واي دي F3 GLI MT بسعر 139,200 جنيه ، بي واي دي F3 GLXI AT بسعر 156 ألف جنيه.

وطرحت شركة غبور أوتو ضمن المبادرة سيار أكسنت RB بأسعار تتراوح بين 168,520 جنيه، وحتى 201,650 جنيه حسب الموديل، والنتر HD باسعار تبدا من بين 190 ألف جنيه ، وحتى 220,650 جنيه، كما جاءت مشاركة شرك نيسان بسيارتين في المبادرة وهما نيسان صنى N17 بسعر نقدي يتراوح بين 166,732 جنيه حتي 186,812 جنيه حسب الموديل، والسيارة الثانية نيسان سنترا B17 بأسعار عند الشراء النقدي تتراوح بين 238,905 جنيه وحتى 256,095 جنيه.

وشملت المبادرة طرح شركة منصور شيفرولية سيارة أوبترا للتاكس بسعر عند الشراء النقدي يبدء من بين 164,720 جنيه وحتى 171,801 جنيه حسب الموديل.

أسعار اقل واعلي قسط في المبادرة :

أظهر برنامج التقسيط المقدم خلال المبادرة بالتعاون مع 9 بنوك مختلفة لمدة تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات وبفائدة مقطوعة 10%، أنه يتم تحديد قيمة القسط على أساس سن المتقدم والذي يشترط أن يبدأ من 21 عاما وحتى 65 عاما، بالإضافة إلى نوع السيارة التى سوف يشتريها المتقدم ضمن قائمة السيارات المعروضة والتى تشمل لادا جرنتا، وبي واي دي، وأكسنت ار بي ، والنترا اتش دي، ونيسان صنى N17، ونيسان سنترا بي 17 ، وشيفروليه اوبترا.

وتشمل أقل قيمة قسط لأصحاب السيارات الملاكي عند اختيار برنامج التقسيط على 7 سنوات 2437 جنيه شهريا وأعلى قيمة قسط 5124 جنيه شهري، بينما شمل قيمة اقل قسط في برنامج التقسيط على 10 سنوات 1899 جنيه وأعلى قيمة قسط 41567 جنيه.

أما بالنسبة لأصحاب السيارات التاكسي، فقد سجل اقل مبلغ تقسيط برنامج تقسيط على 7 سنوات 2187 جنيه واعلي قسط شهري 4763 جنيه، وبلغ قيمة اقل قسط شهري في برنامج التقسيط على 10 سنوات 1708 جنيه، واعلي قسط شهري 3868 جنيه.