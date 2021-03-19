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القبض على 3 عاطلين بحوزتهم 2 كيلو مخدرات بشبرا الخيمة

الجمعة 19/مارس/2021 - 05:27 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على 3 عاطلين، بحوزتهم كمية من المخدرات المتنوعة، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وتم التحفظ علي المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا من العميد احمد الدقميري مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بتردد مجموعة من الأشخاص على دائرة القسم لترويج المواد المخدرة.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية.
وتبين من تحريات الرائد حازم الخيال رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، أن وراء ذلك كلا من "ح. م"، 25 عامًا، و"م. ا"، 36 عامًا، و"خ. ع"، 48 عامًا، وجميعهم عاطلين، ومقيمين دائرة القسم.

وتم ضبطهم بنصف كيلو من مخدر البودر، و50 جرام بودرة، وكيلو وربع من مخدر السادة، ومبلغ مالى، وميزان حساس، وهاتفى محمول.

وبمواجهتهما اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما الأثمة، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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